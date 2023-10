Apple n’a pas été en mesure de corriger le bug étrange des iPhone qui s’éteignent tout seuls la nuit avec sa mise à jour iOS 17.1. Le problème avait été repéré il y a peu par des utilisateurs. Il faudra attendre une autre mise à jour pour qu’il devienne de l’histoire ancienne.

Comme nous l’indiquions il y a quelques jours, des utilisateurs ont remarqué à leur réveil que leur iPhone leur avait demandé d’entrer le code, au lieu de se déverrouiller normalement grâce à Face ID. En allant faire un tour dans les réglages de batterie, ils ont constaté un vide de plusieurs heures. Deux options sont possibles. Soit l’iPhone s’est éteint et s’est rallumé plusieurs heures plus tard. Soit l’iPhone s’est éteint et a redémarré dans la foulée, mais n’a pas pris en compte le niveau de batterie parce qu’il n’a pas été déverrouillé au moins une fois.

Apple a proposé la release candidate d’iOS 17.1 — qui doit correspondre à la version finale si tout se passe bien — et le bug est toujours d’actualité selon MacRumors. Le problème semble concerner différents iPhone, bien que la plupart des signalements d’utilisateurs viennent des propriétaires d’iPhone 15.

Si votre iPhone s’ouvre sur l’écran du code d’accès le matin, ou si une alarme ne se déclenche pas à l’heure prévue, il est probable que vous ayez été affecté par ce bug. Vous pouvez vous en assurer en vous rendant dans Réglages > Batterie et en regardant le graphique du niveau de la batterie. S’il y a un trou comme sur l’image ci-dessous, votre iPhone s’est éteint tout seul dans la nuit.