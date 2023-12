Apple a proposé cette semaine iOS 17.2.1 sur iPhone et il se trouve que la mise à jour corrige un problème d’autonomie. C’est en tout cas ce qu’Apple indique dans les notes dans certains pays.

Aux États-Unis et en France par exemple, Apple indique simplement : « Cette mise à jour apporte des correctifs importants et est recommandée à tous les utilisateurs ». Autant dire que c’est très vague. Mais en Chine et au Japon, Apple précise que la mise à jour « corrige un problème susceptible d’accélérer le déchargement de la batterie dans certaines conditions », comme le souligne Brandon Butch sur X (ex-Twitter).



Here’s an interesting note about iOS 17.2.1 🤨🔋

The Japanese release notes mention a fix for battery drain:

“This update addresses an issue where the battery may drain quickly under certain conditions.”

Meanwhile, the English release notes do not mention this. 🤔 pic.twitter.com/lQ192SEJp6

— Brandon Butch (@BrandonButch) December 19, 2023