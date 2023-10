Comportement étrange constaté sur plusieurs iPhone sous iOS 17, où le téléphone a soudainement décidé de s’éteindre en pleine nuit avant de redémarrer. Il l’a fait tout seul, sans l’intervention de l’utilisateur.

Plusieurs témoignages existent sur Reddit (ici et là), ainsi que sur le réseau social X (ex-Twitter). Des utilisateurs ont remarqué à leur réveil que leur iPhone leur avait demandé d’entrer le code, au lieu de se déverrouiller normalement grâce à Face ID. En allant faire un tour dans les réglages de batterie, ils ont constaté un vide de plusieurs heures.

Deux options sont possibles. Soit l’iPhone s’est éteint et s’est rallumé plusieurs heures plus tard. Soit l’iPhone s’est éteint et a redémarré dans la foulée, mais n’a pas pris en compte le niveau de batterie parce qu’il n’a pas été déverrouillé au moins une fois.

Le plus surprenant dans l’histoire est que le fait que l’iPhone s’éteigne puis se rallume semble avoir touché beaucoup d’utilisateurs dans la nuit du 9 au 10 octobre. Plusieurs d’entre eux ont installé iOS 17 et même la dernière version en date, à savoir iOS 17.0.3. Il y a également des témoignages faisant état du problème avec les iPhone 15 et 15 Pro, mais d’autres personnes avec des modèles antérieurs ont aussi connu le souci.

Il est pour le moment difficile de savoir ce qui a provoqué ce problème. Surtout que tout le monde n’a pas été touché.