Apple propose aujourd’hui au téléchargement iOS 17.1.2 (build 21G920) sur iPhone et iPadOS 17.2.1. Cette mise à jour, qui était attendue, vient améliorer la sécurité selon les notes fournies par Apple.

Disponibilité d’iOS 17.1.2 et macOS 14.1.2

Quels sont les changements avec iOS 17.2.1 ? Apple n’est pas bien bavard, il est donc difficile de donner la réponse. Apple indique seulement : « Cette mise à jour apporte des correctifs de sécurité importants et est recommandée à tous les utilisateurs ».

Peut-on espérer le correctif en lien avec le Wi-Fi ? Une précédente bêta d’iOS 17.2 a corrigé les soucis de connexions Wi-Fi et il est possible qu’Apple ait décidé de l’inclure aujourd’hui avec sa mise à jour iOS 17.1.2. Cela évite d’attendre la version finale d’iOS 17.2. D’autres correctifs pourraient concerner les notifications et HomeKit, sachant que plusieurs utilisateurs disent avoir des problèmes.

Il y a aussi macOS 14.1.2 (builds 23B2091 et 23B92) du côté du Mac. Et là encore, Apple ne rentre pas dans les détails, se contentant d’indiquer que cette mise à jour apporte des correctifs de sécurité importants. On peut s’attendre à ce que les correctifs en question soient publiés dans la soirée.

Qu’en est-il de l’Apple Watch et de l’Apple TV ? Il n’y a rien pour le moment. On reste avec watchOS 10.1.1 sur la montre et tvOS 17.1.1 sur le boîtier multimédia.