a mise à jour iOS 17.2 vient corriger plusieurs problèmes de Wi-Fi qui sont rencontrés par les utilisateurs depuis la sortie d’iOS 17. C’est Apple qui l’affirme.

iClarified avait signalé à Apple un bug au niveau du Wi-Fi présent dans iOS 17 et iOS 17.1, et il se trouve que le constructeur l’a effectivement corrigé avec la première bêta d’iOS 17.2, disponible depuis peu pour les développeurs et testeurs publics. Le groupe indique :

Suite à votre retour, la dernière mise à jour, build 21C5029g, a apporté des modifications logicielles qui ont permis de résoudre ce problème. Vous pouvez voir la version du logiciel que votre appareil utilise et vérifier la dernière mise à jour en appuyant sur Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

Les problèmes rencontrés par les utilisateurs sont variés : connexion Wi-Fi instable, sites Internet qui mettent un moment avant de se charger, chargement compliqué pour la lecture de vidéo (YouTube, Netflix, etc) ou encore des déconnexions de temps en temps. Tout le monde n’est cependant pas concerné par ce bug, mais il existe bel et bien comme nous pouvons le voir avec Apple qui annonce aujourd’hui un correctif.

Apple ne précise pas encore quelle sera la date de sortie pour la version finale d’iOS 17.2. La première bêta a été l’occasion d’avoir quelques nouveautés, dont l’application Journal d’Apple qui fait office de journal intime, la possibilité de créer des playlists collaboratives sur Apple Music, la fonction Traduire au niveau du bouton Action des iPhone 15 Pro, la vérification des clés de contact pour iMessage et plus encore. Les nouveautés sont à retrouver sur cet article dédié.