Il faut s’attendre à ce qu’Apple propose cette semaine la mise à jour iOS 17.1.2 sur iPhone et iPad. Elle avait déjà fait parler d’elle et sa disponibilité est plus qu’imminente.

La semaine dernière fut notable aux États-Unis avec Thanksgiving (et le Black Friday). Apple a l’habitude de ne pas proposer de mises à jour pendant la semaine en question, afin que les employés puissent être en famille et ne pas être appelés en cas de problèmes lors du déploiement de la nouvelle version d’iOS. Toutefois, le groupe propose parfois une mise à jour corrective dans les jours qui suivent. L’année dernière par exemple, nous avons eu le droit à iOS 16.1.2 pour corriger des bugs. Cette année, l’histoire devrait se répéter avec iOS 17.1.2 pour cette semaine.

Il n’y a pas encore des informations précises sur les changements d’iOS 17.1.2. Mais des correctifs pour les bugs relevés par les utilisateurs seraient les bienvenus. Par exemple, une précédente bêta d’iOS 17.2 a corrigé les soucis de connexions Wi-Fi et Apple pourrait proposer ce correctif dès maintenant pour éviter d’attendre la version finale d’iOS 17.2. D’autres correctifs pourraient concerner les notifications et HomeKit, sachant que plusieurs utilisateurs disent avoir des problèmes.

Attendez-vous donc à avoir cette semaine une nouvelle mise à jour sur votre iPhone ou votre iPad. Concernant iOS 17.2 qui est en bêta avec les développeurs et testeurs publics, la version finale devrait débarquer dans le courant de décembre.