Une autre mise à jour pour iPhone est en préparation, à savoir iOS 17.1.2. Apple la proposera bientôt, mais il ne faut pas s’attendre à des nouveautés. En effet, cette version devrait simplement corriger des bugs.

Bientôt la sortie d’iOS 17.1.2

L’existence d’iOS 17.1.2 a été repérée par MacRumors au niveau de ses logs. Plusieurs iPhone avec cette version ont fait leur apparition ces derniers jours. Cela signifie que des ingénieurs d’Apple utilisent leurs appareils de test pour visiter plusieurs sites et s’assurer que tout fonctionne bien. C’est une étape normale pour chaque mise à jour. Le but est de simuler l’usage des utilisateurs pour détecter d’éventuels problèmes.

Quels seront les correctifs pour iOS 17.1.2 ? C’est un mystère pour le moment, Apple garde l’information secrète. Il est possible que l’un d’entre concerne l’amélioration du Wi-Fi. Une précédente bêta d’iOS 17.2 a corrigé les soucis de connexions Wi-Fi et Apple pourrait proposer ce correctif dès maintenant pour éviter d’attendre la version finale d’iOS 17.2. D’autres correctifs pourraient concerner les notifications et HomeKit, sachant que plusieurs utilisateurs disent avoir des problèmes.

Quelle sera la date de sortie ? Il semblerait que ce sera pour la semaine prochaine. Ce jeudi représente Thanksgiving aux États-Unis et Apple a l’habitude de ne pas proposer des mises à jour (stables ou bêtas) pendant cette période de l’année.