Apple vient de proposer au téléchargement la mise à jour iOS 17.4.1 (build 21E236) sur iPhone et d’iPadOS 17.4.1 sur iPad. Elle arrive deux semaines après iOS 17.4.

Il n’y a pas de nouveautés particulières avec iOS 17.4.1, Apple s’est contenté de corriger plusieurs bugs. La liste exacte des correctifs n’est cependant pas dévoilée. Au moins un bug avait été identifié avec iOS 17.4, à savoir que certains iPad n’arrivaient plus à scanner les QR Codes. Il est possible que la mise à jour disponible aujourd’hui vient corriger ce problème.

Voici les notes d’Apple : « Cette mise à jour apporte des correctifs importants et des améliorations liées à la sécurité, et est recommandée à tous les utilisateurs ».

Pour télécharger iOS 17.4.1, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi initier le téléchargement puis procéder à l’installation. Le poids peut varier selon votre appareil.

Pour rappel, iOS 17.4 a surtout été une grosse mise à jour pour les pays de l’Union européenne, notamment avec le support des App Store tiers pour installer des applications sans passer par l’App Store d’Apple. Aujourd’hui, il faut se contenter d’une mise à jour corrective.

Dans le même temps, Apple propose iOS 16.7.7 (build 20H330) pour les appareils ne pouvant pas installer iOS 17. Là aussi, la mise à jour vient corriger des bugs. Et sur l’Apple Vision Pro, on retrouve visionOS 1.1.1 (build 21O224). Une nouvelle fois, cette version corrige des bugs sans plus de précision.