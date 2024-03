Apple reconnait qu’il existe un bug au niveau d’iPadOS 17.4 (à savoir iOS 17.4 sur iPad), avec l’impossibilité pour certains utilisateurs de scanner des QR Codes. La « bonne » nouvelle est qu’il existe une solution temporaire.

Sur une fiche d’assistance, Apple indique que les iPad 6, iPad 7, iPad Pro de 10,5 pouces et iPad Pro de 2e génération (12,9 pouces) peuvent ne pas être en mesure de scanner un QR Code après l’installation d’iOS 17.4. La raison exacte du bug n’est pas détaillée par Apple. Il n’est pas non plus expliqué pourquoi ce problème concerne certaines tablettes et non la totalité.

En attendant, si vous rencontrez ce bug, vous pouvez utiliser la solution de secours fournie par Apple. Cela implique d’ouvrir le centre de contrôle et d’utiliser le scanner de code. Si celui-ci n’apparaît pas, alors vous devez l’activer. Rendez-vous dans Réglages > Centre de contrôle puis touchez le signe « + » au niveau de l’option Scanner de texte. Il ne vous reste plus qu’à ouvrir le centre de contrôle puis appuyer sur la nouvelle icône afin de scanner votre QR Code.

Étant donné qu’Apple annonce publiquement ce bug, on peut imaginer qu’il sera corrigé avec une future mise à jour, bien que ce ne soit pas mentionné sur la fiche d’assistance.