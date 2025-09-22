Apple vient de proposer au téléchargement la bêta 1 (build 23B5044l) d’iOS 26.1 sur iPhone et d’iPadOS 26.1 sur iPad. Elle concerne pour l’instant les développeurs, la version équivalente pour les testeurs publics arrivera plus tard.

Première bêta pour iOS 26.1 et le reste

Pour rappel, la version finale d’iOS 26 a vu le jour le 15 septembre. Une semaine plus tard, Apple propose la première bêta pour iOS 26.1. Il n’y a pour l’instant pas d’informations concernant les nouveautés à retrouver. Il faudra attendre d’installer cette version pour voir ce qu’elle propose.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous verrez apparaître la mise à jour et pourrez lancer le téléchargement. Il ne restera plus qu’à procéder à l’installation.

Dans le même temps, Apple propose la bêta 1 de macOS 26.1 (build 25B5042k) sur Mac, watchOS 26.1 (build 23S5002i) sur Apple Watch, tvOS 26.1 (build 23J5543j) sur Apple TV et visionOS 26.1 (build 23N5013j) sur Apple Vision Pro. Là encore, c’est d’abord entre les mains des développeurs. La version pour les testeurs publics sera disponible un peu plus tard.

Apple ne dit pas encore que la version finale d’iOS 26.1, macOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 et visionOS 26.1 sera disponible au téléchargement pour l’ensemble des utilisateurs. On peut toutefois se douter que la période de test va s’étaler sur plusieurs semaines.