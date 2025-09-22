Les premiers utilisateurs avec un iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ou iPhone Air signalent des problèmes au niveau du Wi-Fi. Cela ne concerne pas tout le monde, mais les témoignages se multiplient depuis la sortie des nouveaux smartphones d’Apple.

Un bug de Wi-Fi sur les nouveaux iPhone

Sur Reddit et les forums d’Apple, de nombreux propriétaires iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max et iPhone Air font état que la connexion Wi-Fi est instable, au point qu’il y a régulièrement des déconnexions sans raison apparente. La connexion se coupe soudainement puis se réactive une fois que l’utilisateur déverrouille son smartphone.

Il y a aussi le cas de CarPlay. Il est possible d’utiliser le système de façon filaire en connectant un câble USB à sa voiture ou bien sans fil. Ici, des utilisateurs disent que CarPlay en mode sans fil se déconnecte de temps en temps avec leur nouvel iPhone.

En l’état, il est difficile de savoir si le problème concerne une majorité d’utilisateurs ou une minorité. Nous savons seulement que les témoignages se multiplient depuis plusieurs jours. Pour rappel, les iPhone 17 et Air sont disponibles à l’achat depuis le 19 septembre.

C’est l’occasion de souligner que les nouveaux iPhone n’ont pas une puce Wi-Fi et Bluetooth de Broadcom comme les années précédentes. Ils ont N1, à savoir la première puce d’Apple pour le Wi-Fi et le Bluetooth. Et comme nous pouvons le voir, il y a visiblement quelques problèmes au lancement.

Il faut maintenant espérer qu’Apple trouvera l’origine de ce problème et le corrigera avec une mise à jour. Nous savons qu’iOS 26.0.1 est d’ores et déjà en préparation, mais il n’y a pas encore d’informations concernant les correctifs qui seront au programme.