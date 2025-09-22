Depuis la sortie de la version finale d’iOS 26 le 15 septembre, une partie des utilisateurs d’iPhone fait face à un dysfonctionnement majeur avec la carte SIM. Leurs téléphones perdent soudainement l’accès au réseau mobile, alors que tout fonctionnait parfaitement sous iOS 18. Ce bug empêche complètement les appels, l’envoi de messages et la navigation Internet, laissant uniquement le Wi-Fi comme option de connectivité.

Un problème de carte SIM avec iOS 26

La nature de ce dysfonctionnement surprend par son caractère aléatoire. En effet, tous les utilisateurs ayant installé iOS 26 ne rencontrent pas cette panne. Plus troublant encore, au sein d’un même opérateur, certains abonnés subissent cette perte totale de réseau tandis que d’autres continuent d’utiliser normalement leur iPhone. Cette répartition imprévisible évoquée sur Reddit (ici, là ou encore là) complique l’identification de l’origine exacte du problème, qui semble néanmoins lié à la reconnaissance des cartes SIM par le nouveau système d’exploitation. A priori, il n’y a pas de souci avec l’eSIM.

Ce dysfonctionnement n’apparaît pas de nulle part. Durant la phase de bêta estivale d’iOS 26, des utilisateurs avaient déjà alerté sur des problèmes similaires de carte SIM non reconnue dès la deuxième version bêta. Ces premiers signalements laissent penser qu’Apple aurait pu anticiper cette difficulté avant le déploiement grand public.

Des solutions d’attente sont disponibles

Face à cette situation, plusieurs contournements permettent de retrouver temporairement le réseau. La méthode la plus accessible consiste à réinitialiser les réglages réseau via le chemin suivant : Réglages > Général > Transférer ou réinitialiser l’iPhone > Réinitialiser > Réinitialiser les réglages réseau. Par ailleurs, sur les forums d’Apple, un utilisateur mentionne avoir reçu une procédure du service client d’Apple, voici ce qu’il écrit :

Bonjour, j’ai contacté le service Apple. Le technicien m’a indiqué la procédure suivante : 1) Utiliser un deuxième téléphone. 2) Mettre votre carte SIM dans ce téléphone. 3) Désactiver le code PIN de la carte SIM. 4) Remettre ensuite la carte SIM dans votre iPhone principal. 5) Tout devrait redevenir normal. ⚠️ Ne pas réactiver le code PIN jusqu’à la mise à jour iOS 26.1, selon le technicien d’Apple.

Les utilisateurs concernés espèrent maintenant qu’Apple déploiera rapidement une mise à jour corrective pour résoudre définitivement ce bug qui handicape l’utilisation quotidienne de l’iPhone.