Un bug existe sur certains iPhone 17, avec les utilisateurs qui sont dans l’incapacité d’activer Apple Intelligence. Le téléchargement des données nécessaires pour faire fonctionner l’IA ne se lance pas. Mais pas de panique : Apple prépare un correctif.

Impossible d’utiliser Apple Intelligence sur certains iPhone 17

Apple Intelligence fonctionne en local sur les iPhone, iPad et Mac, ce qui oblige de télécharger le modèle. Le simple fait d’activer l’option dans les réglages d’iOS lance le téléchargement. Mais dans le cas des iPhone 17, rien ne se passe pour certains utilisateurs. Ils ne peuvent donc pas utiliser les outils d’écriture, Genmoji, Image Playground et plus encore.

Plusieurs utilisateurs ont signalé ce bug sur les forums d’Apple, Reddit et X (ex-Twitter). Le point positif est qu’Apple est au courant et a annoncé à certains utilisateurs qu’un correctif est en préparation.

Reste à savoir maintenant quelle sera la forme du correctif. Faudra-t-il attendre une mise à jour d’iOS 26 (comme iOS 26.0.1) ? Ou Apple peut-il faire le nécessaire directement au niveau de ses serveurs ? Pas de réponse pour le moment.

En attendant la solution d’Apple, des utilisateurs ont trouvé une solution temporaire pour profiter d’Apple Intelligence sur leur iPhone 17. Cela nécessite plusieurs étapes :

Désactiver la connexion cellulaire (Réglages > Données cellulaires) et se connecter à un réseau Wi-Fi.

Changer la langue de l’iPhone (Réglages > Général > Langue et région), puis réactiver la langue d’origine (français par exemple).

Effacer le contenu de l’iPhone et le réinstaller à partir d’une sauvegarde iCloud.

Activer puis désactiver le mode Avion.

Changer la région et réinitialiser les paramètres réseau.

Réinitialiser tous les paramètres.

Autant dire que cette méthode ne va pas satisfaire la majorité des utilisateurs. Il est donc préférable de patienter pour avoir le correctif d’Apple.