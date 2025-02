Un bug a vu le jour avec la fonction de dictée sur iPhone, où le mot « raciste » est remplacé par « Trump » pendant un instant. L’information a fait le tour des réseaux sociaux, notamment sur TikTok et X (ex-Twitter), et Apple promet de corriger le bug.

« Nous sommes conscients d’un problème avec le modèle de reconnaissance vocale qui alimente la dictée et nous déployons un correctif aujourd’hui », a indiqué un porte-parole d’Apple au Wall Street Journal.

Des vidéos circulent sur les réseaux sociaux où des personnes utilisent la fonction de dictée de l’iPhone. Au moment où la personne dit « raciste », l’iPhone affiche brièvement le mot « Trump » avant de finalement écrire « raciste ». Il semblerait que ce soit spécifique à la fonction de dictée en anglais. Nous n’avons pas réussi à reproduire ce bug avec la version française.

It just did it on my iPhone! WTH!

I said “Racist” and you can see it go from Trump to Racist! pic.twitter.com/EmZSzSMQKf

— AmeriCAT™ (@KyntuckyKytten) February 25, 2025