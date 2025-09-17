Un bug bloque l’installation de macOS Tahoe, disponible depuis deux jours, sur les Mac Studio équipés de la puce M3 Ultra et renvoie les machines à macOS Sequoia 15.7 après redémarrage. Apple a reconnu le problème et enquête, sans correctif ni solution de contournement pour l’instant.

Installer macOS Tahoe n’est pas possible sur certains Mac Studio

Les propriétaires de Mac Studio M3 Ultra lancent l’installation de macOS Tahoe, patientent jusqu’au redémarrage, puis retrouvent macOS Sequoia 15.7 au lieu de la nouvelle version. La mise à jour échoue en boucle. D’après un fil de discussions sur les forums d’Apple, le bug touche tous les Mac Studio dotés de la puce M3 Ultra. Un utilisateur qui a analysé les journaux d’erreur avance une piste : l’installeur chargerait le pilote de macOS Tahoe pour l’Apple Neural Engine, puis un contrôle matériel échouerait, ce qui interromprait la procédure.

Les tentatives via la section « Mise à jour logicielle » dans les Réglages Système, le mode sans échec et même la restauration en mode récupération n’aboutissent pas. Les retours concordent : ces chemins échouent de la même façon. Le problème semble donc général sur cette configuration précise et non lié à un cas isolé ou à une installation corrompue.

La « bonne » nouvelle, c’est qu’Apple est au courant du bug et suit le dossier. Un utilisateur sur les forums indique : « Je viens de parler au support Apple Europe et ils confirment qu’Apple est au courant du problème et que les développeurs enquêtent ». En attendant un correctif, mieux vaut éviter de relancer l’installation afin d’échapper aux cycles d’échec. Restez sur macOS Sequoia 15.7 si votre machine est concernée et attendez une mise à jour corrective d’Apple avant toute nouvelle tentative.