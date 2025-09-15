En ce 15 septembre 2025, Apple propose la version finale de la mise à jour macOS Tahoe sur Mac. Elle fait suite à une présentation en juin, à neuf bêtas pendant l’été et une release candidate il y a quelques jours. Le numéro de build est 25A354.

Les Mac compatibles avec macOS Tahoe

MacBook Air avec Apple Silicon (2020 et plus récent)

MacBook Pro avec Apple Silicon (2020 et plus récent)

MacBook Pro (16 pouces, 2019)

MacBook Pro (13 pouces, 2020, quatre Thunderbolt 3)

iMac (2020 et plus récent)

Mac mini (2020 et plus récent)

Mac Studio (2022 et plus récent)

Mac Pro (2019 et plus récent)

Téléchargement de macOS Tahoe

Le téléchargement de macOS Tahoe s’effectue en se rendant dans Réglages Systèmes > Général > Mise à jour de logiciels. Le poids peut varier selon votre modèle de Mac.

Les nouveautés de la mise à jour

Nouvelle interface Liquid Glass

Interface plus transparente, éléments visuels « en verre », nouveaux effets, ainsi que menus, barres latérales, barres d’outils et Dock repensés.

Barre de menus totalement transparente pour donner plus de sensation d’espace.

Personnalisation accrue : nouvelles teintes claire et sombre, icônes, couleurs de dossier, emojis ou symboles pour les dossiers.

Améliorations de Spotlight

Spotlight peut maintenant effectuer des actions directement depuis la recherche (envoyer un e-mail, créer une note, etc.).

Meilleurs résultats plus pertinents, filtre plus fin (par type de fichier, messages, etc.).

Meilleure continuité avec l’iPhone

Application Téléphone sur Mac pour passer ou recevoir des appels via l’iPhone, accéder aux appels récents, aux contacts et aux messages vocaux.

Activités en direct : les activités en direct de l’iPhone (vol, livraison, etc) peuvent maintenant s’afficher sur le Mac.

Apple Intelligence et productivité

Traduction en direct (texte et audio) pour faciliter la communication dans différentes langues.

Nouvelles options pour Genmoji et Image Playground en ce qui concerne la création d’images et d’emojis.

Application Raccourcis améliorée avec des actions plus intelligentes et possibilité d’automatiser des tâches plus complexes.

Applications et utilitaires nouveaux ou enrichis

Journal : une application pour consigner ses impressions ou souvenirs, synchronisée entre Mac, iPhone, iPad.

Jeux : une application dédiée avec un overlay pour accéder aux réglages, au chat et plus encore, le tout sans quitter le jeu.

Assistant de réparation: pour les Mac Apple Silicon, possibilité pour l’utilisateur ou des réparateurs indépendants d’effectuer certaines réparations, de vérifier que les pièces sont reconnues/installées correctement et calibrées.

Dernière version pour les Mac Intel