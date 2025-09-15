macOS Tahoe est disponible sur Mac : la liste des nouveautés
En ce 15 septembre 2025, Apple propose la version finale de la mise à jour macOS Tahoe sur Mac. Elle fait suite à une présentation en juin, à neuf bêtas pendant l’été et une release candidate il y a quelques jours. Le numéro de build est 25A354.
Les Mac compatibles avec macOS Tahoe
- MacBook Air avec Apple Silicon (2020 et plus récent)
- MacBook Pro avec Apple Silicon (2020 et plus récent)
- MacBook Pro (16 pouces, 2019)
- MacBook Pro (13 pouces, 2020, quatre Thunderbolt 3)
- iMac (2020 et plus récent)
- Mac mini (2020 et plus récent)
- Mac Studio (2022 et plus récent)
- Mac Pro (2019 et plus récent)
Téléchargement de macOS Tahoe
Le téléchargement de macOS Tahoe s’effectue en se rendant dans Réglages Systèmes > Général > Mise à jour de logiciels. Le poids peut varier selon votre modèle de Mac.
Les nouveautés de la mise à jour
Nouvelle interface Liquid Glass
- Interface plus transparente, éléments visuels « en verre », nouveaux effets, ainsi que menus, barres latérales, barres d’outils et Dock repensés.
- Barre de menus totalement transparente pour donner plus de sensation d’espace.
- Personnalisation accrue : nouvelles teintes claire et sombre, icônes, couleurs de dossier, emojis ou symboles pour les dossiers.
Améliorations de Spotlight
- Spotlight peut maintenant effectuer des actions directement depuis la recherche (envoyer un e-mail, créer une note, etc.).
- Meilleurs résultats plus pertinents, filtre plus fin (par type de fichier, messages, etc.).
Meilleure continuité avec l’iPhone
- Application Téléphone sur Mac pour passer ou recevoir des appels via l’iPhone, accéder aux appels récents, aux contacts et aux messages vocaux.
- Activités en direct : les activités en direct de l’iPhone (vol, livraison, etc) peuvent maintenant s’afficher sur le Mac.
Apple Intelligence et productivité
- Traduction en direct (texte et audio) pour faciliter la communication dans différentes langues.
- Nouvelles options pour Genmoji et Image Playground en ce qui concerne la création d’images et d’emojis.
- Application Raccourcis améliorée avec des actions plus intelligentes et possibilité d’automatiser des tâches plus complexes.
Applications et utilitaires nouveaux ou enrichis
- Journal : une application pour consigner ses impressions ou souvenirs, synchronisée entre Mac, iPhone, iPad.
- Jeux : une application dédiée avec un overlay pour accéder aux réglages, au chat et plus encore, le tout sans quitter le jeu.
- Assistant de réparation: pour les Mac Apple Silicon, possibilité pour l’utilisateur ou des réparateurs indépendants d’effectuer certaines réparations, de vérifier que les pièces sont reconnues/installées correctement et calibrées.
Dernière version pour les Mac Intel
- macOS Tahoe est la dernière version de macOS à supporter les Mac avec des processeurs Intel. Il y aura bien des mises à jour intermédiaires (macOS 26.1, 26.2, etc). En revanche, le successeur de macOS Tahoe (à savoir macOS 27) fonctionnera uniquement sur les Mac Apple Silicon.
