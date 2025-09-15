En ce 15 septembre 2025, Apple propose la version finale de la mise à jour macOS Tahoe sur Mac. Elle fait suite à une présentation en juin, à neuf bêtas pendant l’été et une release candidate il y a quelques jours. Le numéro de build est 25A354.

macOS Tahoe MacBook Pro iMac MacBook Air

Les Mac compatibles avec macOS Tahoe

  • MacBook Air avec Apple Silicon (2020 et plus récent)
  • MacBook Pro avec Apple Silicon (2020 et plus récent)
  • MacBook Pro (16 pouces, 2019)
  • MacBook Pro (13 pouces, 2020, quatre Thunderbolt 3)
  • iMac (2020 et plus récent)
  • Mac mini (2020 et plus récent)
  • Mac Studio (2022 et plus récent)
  • Mac Pro (2019 et plus récent)

Téléchargement de macOS Tahoe

Le téléchargement de macOS Tahoe s’effectue en se rendant dans Réglages Systèmes > Général > Mise à jour de logiciels. Le poids peut varier selon votre modèle de Mac.

Les nouveautés de la mise à jour

Nouvelle interface Liquid Glass

  • Interface plus transparente, éléments visuels « en verre », nouveaux effets, ainsi que menus, barres latérales, barres d’outils et Dock repensés.
  • Barre de menus totalement transparente pour donner plus de sensation d’espace.
  • Personnalisation accrue : nouvelles teintes claire et sombre, icônes, couleurs de dossier, emojis ou symboles pour les dossiers.

macOS Tahoe Centre de Controle

Améliorations de Spotlight

  • Spotlight peut maintenant effectuer des actions directement depuis la recherche (envoyer un e-mail, créer une note, etc.).
  • Meilleurs résultats plus pertinents, filtre plus fin (par type de fichier, messages, etc.).

Spotlight macOS Tahoe

Meilleure continuité avec l’iPhone

  • Application Téléphone sur Mac pour passer ou recevoir des appels via l’iPhone, accéder aux appels récents, aux contacts et aux messages vocaux.
  • Activités en direct : les activités en direct de l’iPhone (vol, livraison, etc) peuvent maintenant s’afficher sur le Mac.

macOS Tahoe Application Telephone

Apple Intelligence et productivité

  • Traduction en direct (texte et audio) pour faciliter la communication dans différentes langues.
  • Nouvelles options pour Genmoji et Image Playground en ce qui concerne la création d’images et d’emojis.
  • Application Raccourcis améliorée avec des actions plus intelligentes et possibilité d’automatiser des tâches plus complexes.

Applications et utilitaires nouveaux ou enrichis

  • Journal : une application pour consigner ses impressions ou souvenirs, synchronisée entre Mac, iPhone, iPad.
  • Jeux : une application dédiée avec un overlay pour accéder aux réglages, au chat et plus encore, le tout sans quitter le jeu.
  • Assistant de réparation: pour les Mac Apple Silicon, possibilité pour l’utilisateur ou des réparateurs indépendants d’effectuer certaines réparations, de vérifier que les pièces sont reconnues/installées correctement et calibrées.

Jeux Games Application Mac iPad iPhone

Dernière version pour les Mac Intel

  • macOS Tahoe est la dernière version de macOS à supporter les Mac avec des processeurs Intel. Il y aura bien des mises à jour intermédiaires (macOS 26.1, 26.2, etc). En revanche, le successeur de macOS Tahoe (à savoir macOS 27) fonctionnera uniquement sur les Mac Apple Silicon.