Aujourd’hui marque la disponibilité de la version finale de macOS Sequoia sur Mac. La mise à jour peut être téléchargée dès maintenant. Cela fait suite à plusieurs bêtas pendant l’été et une release candidate il y a quelques jours.

Les Mac compatibles avec macOS Sequoia

iMac 2019 et modèles ultérieurs

Mac Pro 2019 et modèles ultérieurs

iMac Pro 2017

Mac Studio 2022 et modèles ultérieurs

MacBook Air 2020 et modèles ultérieurs

Mac mini 2018 et modèles ultérieurs

MacBook Pro 2018 et modèles ultérieurs

Téléchargement de macOS Sequoia

Le téléchargement de macOS Sequoia s’effectue en se rendant dans Réglages Systèmes > Général > Mise à jour de logiciels. Le poids peut varier selon votre modèle de Mac.

Les nouveautés

macOS Sequoia propose la fonction de recopie de l’écran d’iPhone, qui vous permet de contrôler votre iPhone depuis votre Mac, le tout sans fil. Vous pouvez utiliser les applications de votre iPhone et recevoir ses notifications, alors que votre téléphone est rangé et verrouillé. Attention toutefois : ce n’est pas encore disponible dans les pays de l’Union européenne.

De plus, vous pouvez maintenant glisser vos fenêtres vers le bord de l’écran pour les ranger facilement les unes à côté des autres, ou disposez‑les dans les coins pour garder encore plus d’applications sous les yeux. Dans Safari, vous avez la section « Importants » qui affiche les informations que vous recherchez le plus sur les sites, et un nouveau mode de lecteur permet de regarder des vidéos sans distraction.

L’application Messages prend en charge de nouveaux effets de texte, la planification et les Tapbacks avec n’importe quel emoji, tandis que l’application Notes intègre les notes mathématiques pour résoudre automatiquement les équations. Apple Plans prend en charge les sentiers de randonnée (aux États-Unis) et vous permet de créer vos propres itinéraires personnalisés. De plus, de nouvelles fonctionnalités sont disponibles pour les AirPods Pro 2, et Apple a ajouté une application Mots de passe dédiée à la gestion de vos mots de passe et identifiants iCloud.

Un autre gros morceau est Apple Intelligence. Mais l’intelligence artificielle d’Apple n’est pas encore prête. Il faudra attendre macOS 15.1 en octobre.