En plus d’iOS 26 sur iPhone et d’iPadOS 26 sur Apple, Apple propose au téléchargement iOS 18.7 (build 22H20) sur iPhone et iPad. Il y a également iOS 16.7.12 (build 20H364) et iOS 15.8.5 (build 19H394). Cela vient surtout concerner les appareils qui ne peuvent pas installer la toute nouvelle mise à jour.

Des mises à jour correctives sur iPhone, iPad et Mac

Autant iOS 26 apporte son lot de nouveautés, dont la nouvelle interface Liquid Glass. Autant iOS 18.7, iOS 16.7.12 et iOS 15.8.5 n’ajoutent aucune nouvelle fonctionnalité. En effet, ces mises à jour sont là pour venir corriger des bugs et des failles de sécurité.

Voici les notes de version d’Apple :

Cette mise à jour apporte des correctifs importants et des améliorations liées à la sécurité, et est recommandée à tous les utilisateurs.

Il n’y a pas encore d’informations sur les correctifs en question. On peut imaginer que plusieurs failles de sécurité ont été bouchées. Il faudra attendre la publication complète des notes d’Apple dans la soirée.

iOS 18.7 est disponible au téléchargement depuis Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous avez donc le choix : restez sur iOS 18 avec iOS 18.7 ou passer sur iOS 26.

Pour ce qui est d’iOS 15.8.5, la mise à jour concerne les iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1ère génération), iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPod touch 7G, iPad mini 4 et iPad Air 2.

Du côté d’iOS 16.7.12, la mise à jour est pour les iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad Pro (2022) et iPad 5.

Du côté du Mac, on retrouve macOS Sequoia 15.7 (build 24G222) et macOS Sonoma 14.8 (build 23J21). Le scénario est identique à ce que l’on retrouve sur iOS : ces mises à jour viennent améliorer la sécurité et corriger des bugs.