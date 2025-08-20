Apple propose aujourd’hui au téléchargement la mise à jour iOS 18.6.2 (build 22G100) sur iPhone et iPadOS 18.6.2 sur iPad. Il y a aussi iPadOS 17.7.10 pour les iPad ne pouvant pas installer iPadOS 18. Voici ce que l’on retrouve.

Des mises à jour de sécurité

Sans surprise, iOS 18.6.2 ne propose aucune nouveauté particulière. Apple fait savoir que cette version comprend d’importants correctifs de sécurité et se veut recommandée pour tous les utilisateurs. Il n’y a pas encore d’informations sur les correctifs en question, Apple partagera les détails dans la soirée.

Pour mettre à jour votre appareil, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement puis procéder à l’installation d’iOS 18.6.2.

Il se pourrait bien qu’il s’agisse de l’une des dernières mises à jour d’iOS 18, en dehors des correctifs de sécurité. En effet, Apple proposera le mois prochain la version finale d’iOS 26. Le fabricant va donc surtout se focaliser dessus, surtout que cette mise à jour propose diverses nouveautés, dont la nouvelle interface Liquid Glass.

Du côté du Mac, Apple propose macOS 15.6.1 (build 24G90) qui là encore corriger des failles de sécurité. Et pour ceux qui ont un Mac ne supportant pas macOS Sequioa, Apple propose macOS 13.7.8 (build 22H730) et macOS 14.7.8 (build 23H730).

Pour mettre à jour votre Mac, rendez-vous dans Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels.