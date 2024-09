En même temps que la sortie d’iOS 18 en version finale, Apple propose au téléchargement iOS 17.7 sur iPhone et iPadOS 17.7 sur iPad. Son numéro de build est 21H16.

Il n’y a pas de nouveautés particulières avec iOS 17.7. Les notes d’Apple indiquent seulement : « Cette mise à jour apporte des correctifs de sécurité importants et est recommandée à tous les utilisateurs ». Les corrections en question n’ont pas encore été détaillées, mais ils le seront normalement dans la soirée sur le site d’Apple.

Pour mettre à jour vers iOS 17.7, prenez votre iPhone ou iPad puis rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous verrez apparaître le nouveau système d’exploitation. Il ne reste plus qu’à lancer le téléchargement puis procéder à l’installation.

Quel est l’intérêt d’iOS 17.7 alors qu’iOS 18 existe et que tous les appareils éligibles à iOS 17 peuvent installer iOS 18 ? Cette mise à jour va surtout intéresser ceux qui ne sont pas encore prêts à sauter le pas. En effet, les premières mises à jour peuvent comporter quelques bugs ici et là. Certaines personnes peuvent donc être tentées de rester avec leur version existante et attendre quelques mois avant de migrer sur la dernière mise à jour en date. Cela leur permet malgré tout de disposer des derniers correctifs de sécurité.

Du côté du Mac, Apple propose macOS Ventura 13.7 et macOS Sonoma 14.7, là aussi avec des correctifs, alors que macOS Sequoia est disponible en version finale.