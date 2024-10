En plus d’iOS 18.1 et de macOS 15.1, Apple propose au téléchargement iOS 17.7.1, ainsi que macOS Ventura 13.7.1 et macOS Sonoma 14.7.1. Cela va surtout concerner les utilisateurs qui ne peuvent pas (ou ne veulent pas) mettre à jour vers iOS 18 ou macOS Sequoia.

iOS 17.7.1 est, sans surprise, une mise à jour qui n’apporte pas de nouveautés, mais qui vient boucher des failles de sécurité. Apple en a bouché 17 en l’occurrence. Cela concerne l’accessibilité, CoreText, Foundation, ImageIO, le noyau (kernel), la configuration gérée, la sauvegarde, Safari, les téléchargements sur Safari, SceneKit, les raccourcis, Siri, VoiceOver et WebKit. Certaines des failles sont communes avec celles d’iOS 18.1.

Il est évidemment conseillé de mettre à jour votre iPhone ou iPad pour profiter des dernières sécurités. Pour installer iOS 17.7.1, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

Sur Mac, on retrouve macOS Ventura 13.7.1 et macOS Sonoma 14.7.1. Et pour le coup, il y a beaucoup de correctifs. Apple a bouché 43 failles de sécurité sur la première et 46 sur la deuxième.

En parlant de sécurité, Apple a indiqué qu’iOS 18.2 bouchait 28 failles et macOS 15.1 en bouche 59.

Pour mettre à jour vers macOS Ventura 13.7.1 ou macOS Sonoma 14.7.1 selon le cas, rendez-vous dans Réglages Système > Général > Mise à jour logicielle. Vous profiterez ainsi des derniers correctifs de sécurité.