En plus de macOS 14.4 avec quelques nouveautés, Apple propose au téléchargement les mises à jour macOS Ventura 13.6.5 et macOS Monterey 12.7.4. Elles concernent les Mac qui ne sont pas en mesure d’installer macOS Sonoma.

Il n’y a pas de nouveautés avec macOS 13.6.5 et macOS 12.7.4. Par contre, chaque mise à jour vient boucher des failles de sécurité et il y en a pas mal cette fois-ci. macOS 13.6.5 en corrige 29, là où macOS 12.7.4 en corrige 26.

Pour macOS 13.6.5, Apple dit que les failles concernent AirPort, le traitement des images, les pilotes Intel, le kernel, Metal, l’application Notes, les raccourcis, les services de stockage et plus encore. Une vulnérabilité sort du lot, puisqu’elle est d’ores et déjà exploitée par des hackers selon Apple.

Elle a pour identifiant CVE-2024-23225 et concerne le kernel (noyau). Un attaquant disposant de capacités arbitraires de lecture et d’écriture du noyau peut être en mesure de contourner les protections de la mémoire du noyau. Un problème de corruption de la mémoire a été résolu et la validation améliorée. Apple l’a également corrigée avec iOS 17.4 et iOS 16.7.6 sur iPhone et iPad.

Pour sa part, macOS 12.7.4 bouche des failles similaires. Là encore, il y a la vulnérabilité CVE-2024-23225 qui est corrigée.

Vous l’avez donc compris : il est vivement conseillé de mettre à jour votre Mac pour avoir une meilleure sécurité.