En plus de proposer iOS 17.4 au téléchargement, Apple rend disponibles les mises à jour iOS 16.7.6 (build 20H320) et iOS 15.8.2 (build 19H384). Elles concernent les anciens iPhone et iPad qui ne peuvent pas passer sur iOS 17.

Deux mises à jour pour iOS 16 et iOS 15

Sans surprise, il n’y a pas de nouveautés particulières avec les deux mises à jour. Apple se charge de boucher des failles de sécurité et éventuellement de corriger quelques bugs ici et là. En l’occurrence, le fabricant vient boucher une faille.

Apple indique qu’iOS 16.7.6 vient boucher la faille de sécurité qui a pour identifiant CVE-2024-23225. Elle concerne le kernel (noyau). Un attaquant disposant de capacités arbitraires de lecture et d’écriture du noyau peut être en mesure de contourner les protections de la mémoire du noyau. Un problème de corruption de la mémoire a été résolu et la validation améliorée.

Attention : il s’agit d’une faille importante, puisqu’Apple dit que des hackers l’ont déjà exploitée. Il est donc important de mettre à jour votre iPhone vers iOS 16.7.6.

Pour iOS 15.8.2, Apple indique n’avoir corrigé aucune faille de sécurité. Cette version se contente d’optimisations diverses, sans précision.

Pour mettre à jour votre iPhone ou iPad, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.