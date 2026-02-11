Apple vient de proposer au téléchargement la version finale d’iOS 26.3 (build 23D127) sur iPhone et d’iPadOS 26.3 sur iPad. Cette version a connu plusieurs bêtas et une release candidate auprès des développeurs et testeurs publics.

Les nouveautés d’iOS 26.3

Pour une raison surprenante, Apple ne met pas en avant les nouveautés d’iOS 26.3, alors qu’elles existent bien. Les notes d’Apple indiquent seulement : « Cette mise à jour apporte des correctifs importants et des améliorations liées à la sécurité ».

Il y a essentiellement quatre nouveautés à retenir avec iOS 26.3. La première est qu’on retrouve une nouvelle option pour transférer facilement les données depuis un iPhone vers un smartphone Android. Cela permet de transférer photos, vidéos, messages, notes, applications, mots de passe ou encore le numéro de téléphone.

En deuxième nouveauté, on retrouve la fonction « Transfert de notifications ». Comme le nom le suggère, cela permet de transférer des notifications vers un appareil tiers, comme une montre ou un bracelet connecté. C’est pour tous ceux qui veulent une alternative à l’Apple Watch.

En troisième nouveauté : iOS 26.3 peut masquer votre géolocalisation exacte aux opérateurs. Mais cela concerne qu’une poignée d’opérateurs pour le moment. Plus d’informations sur cet article.

Enfin, Apple a fait une petite modification au niveau des fonds d’écran. Auparavant, Apple proposait une section combinant météo et astronomie, mais la météo a été séparée dans sa propre catégorie. Il existe désormais trois fonds d’écran météo prédéfinis avec différentes polices pour l’heure et différents widgets météo afin de donner aux utilisateurs une meilleure idée de la manière dont le fond d’écran météo peut être utilisé.

Rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour télécharger iOS 26.3. Vous pouvez également téléchargement le firmware depuis notre page dédiée puis procéder manuellement à l’installation via le Finder (Mac) ou iTunes (Windows).