Apple intègre dans iOS 26.3 une nouvelle fonctionnalité baptisée « Limiter la position exacte » qui restreint drastiquement les données de géolocalisation partagées avec les réseaux mobiles. Cette option, dévoilée dans une fiche d’assistance, vise à renforcer la vie privée en empêchant les opérateurs de cibler l’emplacement d’un utilisateur à l’adresse près, remplaçant cette donnée par une zone approximative à l’échelle d’un quartier.

Un floutage sélectif de la position géographique

Le fonctionnement technique repose sur une altération volontaire des informations transmises aux antennes relais. Si les opérateurs utilisent traditionnellement la triangulation des antennes pour géolocaliser un appareil avec précision, l’activation de ce paramètre bride cette capacité. Apple précise que ce verrouillage cible exclusivement les réseaux mobiles : il n’affecte aucunement les services de localisation utilisés par les applications (comme celles de cartographie ou les VTC) ni la précision des données transmises aux secours lors d’un appel d’urgence.

Apple assure également que cette couche de confidentialité supplémentaire n’a aucun impact négatif sur la qualité du signal ou l’expérience utilisateur globale. Actuellement en phase de bêta, iOS 26.3 sera disponible en version finale pour le grand public dans les semaines à venir.

Une exclusivité réservée aux modems d’Apple

L’accès à cette protection est toutefois conditionné par des prérequis matériels stricts. Seuls les appareils équipés des modems maison C1 ou C1X d’Apple sont compatibles, ce qui limite la fonctionnalité aux propriétaires d’iPhone Air, d’iPhone 16e et d’iPad Pro cellulaire avec puce M5.

Outre le matériel, la compatibilité dépend aussi du fournisseur d’accès. Apple a publié une liste restreinte de opérateurs supportant cette technologie au lancement :

Allemagne : Telekom

Telekom Royaume-Uni : EE, BT

EE, BT États-Unis : Boost Mobile

Boost Mobile Thaïlande : AIS, True

Comme nous pouvons le voir, la liste se compte sur les doigts d’une main. Il n’y a aucun opérateur français dans la liste. Verra-t-on Orange, SFR, Bouygues Telecom ou Free Mobile à l’avenir ? Peut-être, il est difficile de répondre en l’état.

Pour activer ce bouclier numérique sur un iPhone ou iPad compatible, l’utilisateur doit se rendre dans Réglages > Données cellulaires > Options et activer « Limiter la position exacte ». Il est bon de noter qu’un redémarrage de l’appareil est nécessaire pour activer ou désactiver l’option.