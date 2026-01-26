Apple vient de proposer au téléchargement la bêta 3 (build 23D5114d) d’iOS 26.3 sur iPhone et d’iPadOS 26.3 sur iPad. Elle arrive deux semaines après la précédente et concerne pour l’instant les développeurs.

Bêta 3 disponible pour iOS 26.3 et le reste

Il n’y a pas encore d’information sur les nouveautés de la bêta 3 d’iOS 26.3. On peut toutefois imaginer qu’il y a le support de l’AirTag 2 annoncé aujourd’hui pour Apple.

Pour rappel, la première version comprenait trois nouveautés. La première est qu’on retrouve une nouvelle option pour transférer facilement les données depuis un iPhone vers un smartphone Android. Cela permet de transférer photos, vidéos, messages, notes, applications, mots de passe ou encore le numéro de téléphone.

En deuxième nouveauté, on retrouve la fonction « Transfert de notifications ». Comme le nom le suggère, cela permet de transférer des notifications vers un appareil tiers, comme une montre ou un bracelet connecté. C’est pour tous ceux qui veulent une alternative à l’Apple Watch.

Enfin, Apple a fait une petite modification au niveau des fonds d’écran. Auparavant, Apple proposait une section combinant météo et astronomie, mais la météo a été séparée dans sa propre catégorie. Il existe désormais trois fonds d’écran météo prédéfinis avec différentes polices pour l’heure et différents widgets météo afin de donner aux utilisateurs une meilleure idée de la manière dont le fond d’écran météo peut être utilisé.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas de développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

Dans le même temps, Apple propose la bêta 3 de macOS 26.3 (build 23D5114d) sur Mac, watchOS 26.3 (build 23S5611c) sur Apple Watch, tvOS 26.3 (build 23K5611c) sur Apple TV et visionOS 26.3 (build 23N5613b) sur Apple Vision Pro.