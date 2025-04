Apple poursuit le développement des services satellites liés aux opérateurs. Désormais, les clients de l’opérateur japonais Au et de One NZ en Nouvelle-Zélande peuvent utiliser la connectivité satellite offerte par leurs fournisseurs, à condition de posséder un iPhone 14 ou un modèle plus récent.

Ces deux opérateurs ont établi un partenariat avec SpaceX pour proposer le service Starlink Direct. Ils rejoignent ainsi T-Mobile aux États-Unis, déjà engagé dans une démarche similaire. Ce type de service s’adresse principalement aux zones rurales ou montagneuses, souvent mal couvertes par les réseaux cellulaires traditionnels.

Au Japon, Au assure une couverture nationale grâce à Starlink Direct. L’opérateur ne facture pas l’utilisation du service, qui permet d’échanger des messages, de recevoir des alertes sismiques et de partager sa localisation. En Nouvelle-Zélande, One NZ inclut cette fonctionnalité dans certains forfaits mobiles, offrant ainsi la possibilité d’envoyer et de recevoir des messages dans tout le pays.

Le fonctionnement reste simple : la connexion satellite s’active dès que le réseau cellulaire devient indisponible, à condition d’avoir une vue dégagée vers le ciel. Contrairement à la solution native d’Apple — qui nécessite de pointer l’iPhone vers un satellite — Starlink Direct ne requiert pas de gestes particuliers.

Les utilisateurs équipés d’iPhone récents peuvent ainsi profiter des deux technologies : le service satellite intégré par Apple via Globalstar et celui proposé par leur opérateur, lorsqu’il est disponible. Cette double compatibilité renforce l’utilité des iPhone dans les zones reculées.