Globalstar, le partenaire d’Apple pour tous les services sur iPhone qui utilisent les satellites, annonce un nouvel accord pour notamment augmenter ses capacités.

Depuis les iPhone 14, Apple propose une fonction de SOS d’urgence par satellite. D’autres ont vu le jour depuis, dont la fonctionnalité Assistance routière, l’envoi de messages (même si vous n’êtes pas dans une situation d’urgence) ou encore la localisation. Tout cela est possible grâce aux satellites gérés par Globalstar.

Avec le nouveau partenariat, Globalstar apportera un certain nombre d’améliorations à Apple, notamment une nouvelle constellation de satellites, une infrastructure terrestre élargie pour prendre en charge les satellites et les services d’Apple, ainsi qu’une augmentation des licences mondiales pour les nouveaux services. En échange, Apple effectuera des paiements anticipés à hauteur de 1,1 milliard de dollars pour financer la construction et le lancement des nouveaux satellites ainsi que d’autres dépenses. Apple prendra également une participation passive de 20% dans Globalstar pour un coût de 400 millions de dollars.

Au lancement de la fonction de SOS d’urgence par satellite, Apple avait indiqué que le service serait gratuit pendant deux ans, avant qu’il devienne payant. Mais le constructeur a étendu la gratuité et il n’y a pas d’information sur la date à laquelle le service deviendra payant. On peut d’ailleurs se demander s’il le sera réellement un jour, étant donné qu’Apple n’évoque plus le sujet des frais.