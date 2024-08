Globalstar, le partenaire d’Apple pour le service SOS d’urgence par satellite de l’iPhone, prévoit d’entrer sur le marché indien et vient de demander une licence pour offrir dans le pays des services de communication par satellite. Le 31 juillet dernier, Globalstar a soumis un document de consultation à l’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde (TRAI) afin de demander une autorisation pour des services de communication personnelle mobile mondiale par satellite (GMPCS). C’est la première fois que Globalstar expose officiellement ses plans pour entrer en Inde, le pays étant considéré comme un marché extrêmement important pour l’entreprise. Evidemment, l’arrivée d’un tel service en Inde signifie probablement que le service d’appel d’urgence par satellite déjà disponible sur les iPhone dans plusieurs pays arrivera aussi dans la plus grande démocratie du monde. La question est plus de savoir « quand ».

Globalstar souhaite établir une filiale en propriété exclusive en Inde et à construire des stations terrestres sous l’autorisation GMPCS. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie globale de la firme visant à étendre sa présence et sa conformité réglementaire dans le monde entier. L’Inde représente un marché clé que Globalstar n’a pas encore pénétré, et l’entreprise rejoint désormais la liste des autres grands acteurs du satellite comme Starlink ou le projet Kuiper d’Amazon en recherche d’une autorisation pour lancer leurs services dans le pays.