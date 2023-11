Les propriétaires d’un iPhone 14 pourront bénéficier de la fonction SOS par satellite (qui concerne pour l’instant uniquement les appels et les messages) un an supplémentaire, une année qui se rajoute donc aux deux ans d’essais déjà accordés lors de l’achat du mobile. Un communiqué d’Apple suivi d’une déclaration de la VP marketing Kaiann Drance ont annoncé cette bonne nouvelle. Cette année supplémentaire est accordée dans tous les pays où la fonction SOS par satellite est prise en charge, ce qui signifie que la France est concernée au même titre que les Etats-Unis.

Ce « cadeau » n’en est sans doute pas vraiment un dans la mesure où Apple va sans doute se servir de cette rallonge pour affiner ses tests et optimiser la fonction avant d’en passer à la séquence la plus douloureuse, celle de l’abonnement payant (dont on ne connait pas encore le tarif). Car aussi étrange que cela puisse paraitre, personne ne connait encore le prix de l’abonnement de SOS par satellite une fois l’offre d’essai écoulée. Une chose est sûre, l’abonnement ne sera pas gratuit, et on ne peut qu’espérer (sans doute en vain) qu’Apple opérera des ajustements tarifaires dans les pays où la fonction est tronquée de certains éléments, comme par exemple la possibilité d’appeler directement une dépanneuse via SOS par satellite, disponible uniquement aux Etats-Unis.