On ne s’y attendait pas : Apple et SpaceX s’affrontent sur le spectre radio alors qu’Apple cherche à étendre ses services de messagerie satellite pour iPhone. Introduit avec l’iPhone 14, le service d’appel d’urgence via satellite s’est révélé vital dans les zones sans couverture mobile. Au fil des ans, Apple a amélioré cette fonctionnalité en ajoutant l’assistance routière et la messagerie complète par satellite. Afin de répondre à la demande croissante, Globalstar, soutenu par Apple, a demandé à la FCC d’accéder à davantage de fréquences, mais voilà que si l’on en croit le Wall Street Journal, SpaceX ferait désormais pression sur le régulateur pour bloquer cette expansion, jugeant que ces fréquences sont sous-utilisées et que son propre service Internet Starlink devrait être prioritaire ! Sachant qu’Elon Musk est un membre important de l’administration Trump et que la FCC est dirigée par Bredan Carr, un républicain nommé à son poste par l’actuel président américain, le conflit d’intérêt n’est vraiment pas loin… une fois encore.

Apple peut donc légitimement s’inquiéter d’une influence de l’administration Trump sur la régulation des fréquences. Pour ne rien arranger, Globalstar dépend aussi de SpaceX pour le lancement de ses satellites, ce qui offre à Musk un autre levier de chantage pression. Pour rappel, Apple ait initialement envisagé d’autres options, comme un partenariat avec T-Mobile utilisant Starlink, mais la firme de Cupertino est restée finalement fidèle à Globalstar.