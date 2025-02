T-Mobile a profité de l’énorme visibilité du Super Bowl pour annoncer la disponibilité et les tarifs de son service T-Mobile Starlink développé en partenariat avec SpaceX. Contrairement à ce qui était attendu, ce service ne nécessitera pas d’être client T-Mobile pour y accéder. La version bêta est en effet désormais ouverte aux inscriptions et sera gratuite jusqu’à son lancement officiel en juillet. Les clients d’autres opérateurs, comme Verizon ou AT&T, pourront donc tester T-Mobile Starlink sans avoir à changer de réseau. Une fois le service lancé, il sera inclus sans surcoût dans les forfaits Go5G Next tandis que les autres clients T-Mobile pourront l’ajouter pour 15 dollars/mois. Ceux qui n’étaient pas déjà clients de T-Mobile auront également accès à l’offre pour 20 dollars/mois.



T-Mobile Starlink repose sur des satellites spécialement configurés avec la technologie Direct-to-Cell, qui orbitent à plus de 320 km d’altitude à la vitesse de 27 000 km/h, permettant d’envoyer ainsi des messages texte dans des zones dites « blanches », sans couverture cellulaire. Les messages multimédias, données et appels vocaux seront également pris en charge dans un avenir encore indéterminé. Ce service couvre actuellement plus de 805 000 km2 aux États-Unis. A noter que ce service mobile est entièrement géré par le tandem T-Mobile/Starlink, Apple n’étant ici impliqué que dans la prise en charge de cette connectivité sur iPhone via iOS 18.3, qui permet aux utilisateurs d’activer ou désactiver les fonctionnalités satellitaires.