Depuis iOS 18.3, les abonnés de T-Mobile possédant un iPhone compatible peuvent désormais se connecter directement aux satellites de Starlink. Cette nouvelle fonctionnalité a été développée grâce à une collaboration discrète entre Apple, SpaceX et T-Mobile, comme l’explique Bloomberg.

Une connexion aux satellites de Starlink via les iPhone

Le partenariat entre T-Mobile et Starlink a été annoncé en 2022, et en décembre 2024, un programme bêta a été lancé, permettant aux utilisateurs de T-Mobile d’envoyer des SMS via satellite dans des zones sans couverture réseau. À ses débuts, ce programme était réservé aux smartphones Samsung. Mais avec la disponibilité d’iOS 18.3, T-Mobile a invité un nombre limité d’utilisateurs d’iPhone à tester cette fonctionnalité, ajoutant un nouveau paramètre dans leurs réglages pour activer la connexion par satellite. Un message envoyé aux abonnés sélectionnés indique :

Vous êtes dans la bêta de T-Mobile Starlink. Vous pouvez maintenant rester connecté par SMS via satellite depuis pratiquement n’importe où. Pour commencer à bénéficier de cette couverture, veuillez mettre à jour vers iOS 18.3.



Un service limité mais prometteur

Actuellement, la connectivité à Starlink permet uniquement l’envoi de messages, mais T-Mobile et SpaceX ont prévu d’étendre cette fonctionnalité pour inclure la data et la voix dans un avenir proche. En attendant, un iPhone sans couverture réseau de T-Mobile pourra se connecter automatiquement aux satellites de Starlink pour envoyer des messages, à condition qu’il n’y ait pas de réseau mobile à proximité.

Il est également important de noter que les iPhone 14 et ultérieurs prennent déjà en charge la connectivité satellite pour les messages textes via le service d’Apple en partenariat avec Globalstar. Les utilisateurs de Starlink auront ainsi la possibilité de choisir entre les deux services, qui sont tous deux uniquement accessibles lorsqu’aucun réseau mobile traditionnel n’est disponible.

Un accès limité, mais une expansion est prévue

Pour l’instant, l’accès à la bêta de Starlink est restreint, mais T-Mobile prévoit d’élargir cette phase de test à davantage d’abonnés. Les clients intéressés peuvent s’inscrire directement sur le site de T-Mobile. À noter que cette fonctionnalité est actuellement uniquement disponible aux États-Unis, et est gratuite pendant la période de test.