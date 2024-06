Une nouveauté d’iOS 18 sur iPhone est la possibilité d’envoyer et de recevoir des iMessages et des SMS grâce aux satellites. Cela inclut l’usage d’emojis et de la fonction Tapbacks. Nous avons maintenant le droit à une démonstration en vidéos avec CNET et iJustine.

Comment fonctionne iMessage/SMS via les satellites et iOS 18

CNET a pu rencontrer Kurt Knight, un responsable d’Apple, pour avoir une démonstration. Lorsque votre téléphone détecte qu’il est hors de portée des réseaux terrestres, vous recevez une alerte contextuelle qui vous permet d’accéder rapidement à tous les services par satellite disponibles, notamment SOS d’urgence, l’assistance routière, Localiser et maintenant Messages qui regroupe iMessage et les SMS.

Une fois que vous avez suivi les instructions à l’écran pour vous connectez au satellite, vous pouvez envoyer un iMessage et SMS par le biais de l’application Messages. Et comme le montre la vidéo, l’expérience est identique à celle lorsque vous utilisez le réseau de votre opérateur ou une connexion Wi-Fi. La seule différence est que l’envoi prendra quelques secondes avant de réellement s’effectuer. Et il est bon de noter que les conversations sont toujours chiffrées de bout en bout.

Kurt Knight fait savoir que les iMessages peuvent être envoyés librement via les satellites, mais les SMS sont limités en raison du volume de messages promotionnels et automatisés qui transitent par ce protocole. Vos contacts d’urgence et les membres de votre famille pourront vous contacter par SMS à tout moment, mais pour tous les autres contacts, vous devrez envoyer le premier SMS par satellite, ce qui leur permettra ensuite de répondre pendant un certain temps.

Pas de support pour le RCS

D’autre part, iOS 18 va prendre en charge le RCS, à savoir le successeur du SMS. Mais il ne sera pas possible d’envoyer ou recevoir des RCS via satellite, du moins au départ. Kurt Knight dit que le protocole n’a pas encore été optimisé à une taille suffisamment petite pour fonctionner sur une connexion satellite, du moins en ce qui concerne Apple.

Enfin, Apple fait savoir que l’envoi et la réception de messages par satellite vont d’abord être disponibles aux États-Unis. Il faudra attendre pour les autres pays. Cela fonctionnera avec les iPhone 14 et iPhone 15, et ce sera gratuit… pour l’instant du moins.

Et voici une autre démonstration par iJustine, sans responsable d’Apple ici.