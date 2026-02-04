Apple vient de proposer au téléchargement la release candidate (build 23D125) d’iOS 26.3 sur iPhone et d’iPadOS 26.3 sur iPad. Elle arrive une semaine après la bêta 3.

Release candidate disponible pour iOS 26.3

La release candidate correspond à la version finale distribuée aux développeurs et testeurs publics. Malgré tout, il est nécessaire de faire plusieurs tests pour s’assurer que tout fonctionne comme prévu. Si c’est bel et bien le cas, alors Apple proposera exactement cette version d’ici les prochains jours pour le public. Mais s’il y a un bug gênant, Apple le corrigera et proposera une version révisée.

Il y avait une nouveauté à retenir avec la bêta 3 :

Il y a essentiellement quatre nouveautés à retenir avec iOS 26.3. La première est qu’on retrouve une nouvelle option pour transférer facilement les données depuis un iPhone vers un smartphone Android. Cela permet de transférer photos, vidéos, messages, notes, applications, mots de passe ou encore le numéro de téléphone.

En deuxième nouveauté, on retrouve la fonction « Transfert de notifications ». Comme le nom le suggère, cela permet de transférer des notifications vers un appareil tiers, comme une montre ou un bracelet connecté. C’est pour tous ceux qui veulent une alternative à l’Apple Watch.

En troisième nouveauté : iOS 26.3 peut masquer votre géolocalisation exacte aux opérateurs. Mais cela concerne qu’une poignée d’opérateurs pour le moment. Plus d’informations sur cet article.

Enfin, Apple a fait une petite modification au niveau des fonds d’écran. Auparavant, Apple proposait une section combinant météo et astronomie, mais la météo a été séparée dans sa propre catégorie. Il existe désormais trois fonds d’écran météo prédéfinis avec différentes polices pour l’heure et différents widgets météo afin de donner aux utilisateurs une meilleure idée de la manière dont le fond d’écran météo peut être utilisé.

Il n’y a pas encore d’informations concernant les potentielles nouveautés entre la bêta 3 et la release candidate.

La version finale pour tous dans quelques jours

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la release candidate d’iOS 26.3. La version finale pour tout le monde devrait logiquement arriver dans quelques jours. Mais il n’y a pas encore une date de sortie précise.

Dans le même temps, Apple propose la release candidate de macOS 26.3 (build 25D122) sur Mac, de watchOS 26.3 (build 23S618) sur Apple Watch, de tvOS 26.3 (build 23K6619) sur Apple TV et de visionOS 26.3 (build 23N619) sur Apple Vision Pro.