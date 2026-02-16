Apple a proposé aujourd’hui la première bêta d’iOS 26.4 sur iPhone et iPad. Il y a plusieurs nouveautés disponibles avec cette version qui est pour l’instant disponible auprès des développeurs. Voici ce que l’on retrouve.

Avant de réellement parler des nouveautés, il y a un élément à prendre en compte : le nouveau Siri IA utilisant Google Gemini n’est pas disponible avec la bêta d’iOS 26.4, contrairement à ce que les rumeurs annonçaient. Mais pour (un peu) relativiser, une récente fuite a révélé qu’Apple rencontre de sérieux problèmes au niveau du développement, à tel point que des fonctionnalités seraient repoussées à iOS 26.5, voire à iOS 27. Pour sa part, Apple indique seulement que cela arrivera dans le courant de 2026, sans plus de détail.

Les nouveautés de la bêta 1 d’iOS 26.4

– Apple a annoncé tester le chiffrement de bout en bout avec les messages RCS. Il est important d’insister sur la partie « test » parce qu’Apple a fait savoir que le chiffrement ne sera pas disponible avec la version finale. En effet, il arrivera avec une future mise à jour d’iOS 26 (peut-être iOS 26.5).

– L’application Apple Podcasts va ajouter le support des podcasts vidéo. Apple a également précisé que les créateurs auront le contrôle sur la monétisation.

– La fonction « Protection en cas de vol de l’appareil » est désormais activée par défaut sur iPhone.

– Apple Music propose une nouvelle fonctionnalité qui permet de générer des playlists grâce à l’intelligence artificielle. Vous écrivez un prompt et Apple Intelligence va génère une playlist pour correspondre au mieux à votre demande.

– Toujours au niveau d’Apple Music, Apple Music change l’apparence quand vous êtes sur la page de certains albums ou playlists. La page Profil a également été revue.

– iOS 26.4 permet également à Apple Music d’afficher les concerts à proximité de votre lieu.

– La galerie des fonds d’écran évolue en séparant mieux les différentes catégories. L’interface générale est plus compréhensible de manière générale.

– Sur l’App Store, le bouton pour la recherche rejoint les autres icônes dans la barre de navigation au lieu d’être séparée.

Apple updated the App Store tab bar in iOS 26.4 Beta 1 pic.twitter.com/PMJ6mLYJwh — Andreas Storm (@avstorm) February 16, 2026

– Du côté de l’application Rappels, iOS 26.4 propose une liste regroupant les tâches où vous avez activé l’option « Urgent ».

– Il est maintenant possible d’avoir un widget pour accéder rapidement à la musique ambiante.

– Un nouveau réglage apparaît pour iCloud sur le Web. Vous pouvez activer l’accès aux données et autoriser les résultats de recherche provenant de vos appareils Apple de confiance.

New in iOS 26.4: New settings for iCloud on the web You can enable data access and allow search results from your trusted Apple devices pic.twitter.com/zOqCJq21q4 — Aaron (@aaronp613) February 16, 2026

– L’interface du compte Apple a été revu.

iOS 26.4 Beta 1 redesigns Apple Account page that appears when you tap your avatar in App Store, Apple Music, Apple TV, and Apple Podcasts. pic.twitter.com/ZmuIViwbYO — Beta Profiles (@BetaProfiles) February 16, 2026

– Il existe une nouvelle action permettant de définir la limite de charge de votre iPhone avec Raccourcis.

– Sur iPad, iPadOS 26.4 propose la barre de navigation compacte.

– En Europe, la bêta d’iOS 26.3 avait un nouveau réglage « Transfert des notifications » qui permet de transférer les notifications entrantes sur un iPhone vers un appareil tiers (montre connectée ou bracelet). Mais ce réglage n’a pas été inclus dans la version finale d’iOS 26.4. Il fait son retour dans la version bêta d’iOS 26.4.