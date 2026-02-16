La fonction « Protection en cas de vol de l’appareil » se veut activée par défaut sur iPhone avec iOS 26.4 (qui est disponible en bêta). Elle a fait ses débuts en 2022, mais c’était à l’utilisateur de l’activer manuellement.

La protection en cas de vol de l’appareil par défaut sur iOS 26.4

Jusqu’à présent, il fallait se rendre dans Réglages > Face ID et code > Protection en cas de vol de l’appareil pour activer la fonctionnalité. Ce ne sera plus nécessaire avec iOS 26.4 selon MacRumors. Mais pour ceux qui le souhaitent, il sera possible de désactiver la protection.

Avec la protection en cas de vol de l’appareil, des exigences de sécurité supplémentaires s’appliquent à certaines fonctionnalités et actions quand votre iPhone ne se trouve pas dans un lieu connu. Si une personne a volé votre iPhone et connaît son code d’accès, des exigences l’empêcheront d’apporter des modifications importantes à votre compte ou à votre appareil.

Lorsque la protection en cas de vol de l’appareil est activée et que votre iPhone ne se trouve pas dans un lieu connu, vous devez vous authentifier avec Face ID ou Touch ID avant de pouvoir réaliser certaines actions, notamment :

Utiliser des clés d’accès ou des mots de passe enregistrés dans le trousseau

Utiliser des modes de paiement enregistrés dans Safari (remplissage automatique)

Désactiver le mode Perdu

Ouvrir une app verrouillée

Effacer le contenu et les réglages

Demander une nouvelle Apple Card

Consulter le numéro de votre carte virtuelle Apple Card ou Apple Cash

Réaliser certaines actions sur des comptes Apple Cash et Savings dans l’app Cartes (transferts d’argent à partir d’un compte Apple Cash ou Savings)

Utiliser votre iPhone pour configurer un nouvel appareil (par exemple, Démarrage rapide)

Configurer ou transférer une eSIM

De même, lorsque la protection en cas de vol de l’appareil est activée, un délai d’attente d’une heure peut être nécessaire avant de pouvoir modifier les réglages de sécurité ou de votre compte Apple sur votre iPhone. Si celui-ci ne se trouve pas dans un lieu connu, vous devez vous authentifier avec Face ID ou Touch ID, attendre la fin du délai de sécurité, puis vous authentifier à nouveau avec Face ID ou Touch ID pour modifier certains réglages, notamment :