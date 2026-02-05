Le mode Isolement de l’iPhone vient de prouver son efficacité face au FBI. Lors d’une perquisition au domicile de Hannah Natanson, journaliste au Washington Post, cette fonctionnalité de sécurité extrême a empêché les agents du FBI d’extraire les données de son iPhone 13.

L’affaire a eu lieu en janvier dans le cadre d’une enquête sur des fuites d’informations classifiées. Les agents fédéraux ont saisi plusieurs appareils électroniques chez la journaliste, dont un MacBook Pro et son iPhone. Cependant, les experts techniques du bureau d’investigation se sont heurtés à un blocage. Un document judiciaire déposé le 30 janvier, rédigé par le gouvernement pour s’opposer à la restitution du matériel, l’admet explicitement : « Parce que l’iPhone avait le mode Isolement, la CART [Computer Analysis Response Team] n’a pas pu extraire cet appareil ».

Une protection conçue pour les cibles à haut risque

Cette incapacité d’accès, constatée deux semaines après la saisie, illustre la robustesse de cette fonction disponible depuis iOS 16 sur iPhone et macOS Ventura sur Mac. Conçu par Apple comme une protection optionnelle et radicale, ce mode s’adresse spécifiquement aux individus susceptibles d’être visés par des cyberattaques sophistiquées en raison de leur identité ou de leur activité professionnelle.

Une fois activé, le mode Isolement réduit drastiquement la surface d’attaque du téléphone en bridant son fonctionnement habituel :

Blocage de la plupart des pièces jointes dans les messages.

Restriction de certaines technologies de navigation Web.

Filtrage des appels FaceTime provenant de contacts inconnus.

Désactivation des profils de configuration et de la gestion des appareils.

Interdiction des connexions filaires avec d’autres appareils tant que l’iPhone est verrouillé.

Pour activer la fonctionnalité sur son iPhone, il faut se rendre dans Réglages > Confidentialité et sécurité > Mode Isolement. Plus d’informations sont à retrouver sur cette page du site d’Apple.

Un contexte d’investigation sensible

Si le document judiciaire confirme l’échec initial de l’équipe d’analyse du FBI, il est impossible d’affirmer avec certitude si les enquêteurs ont réussi à contourner cette barrière depuis le dépôt du rapport.

Hannah Natanson est une journaliste membre de l’équipe du Washington Post lauréate du prix Pulitzer 2022 pour le service public pour sa couverture de l’assaut du Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021. Son profil indique qu’elle couvre actuellement la restructuration du gouvernement fédéral opérée par l’administration Trump et ses conséquences, ce qui place son matériel informatique au cœur d’enjeux sensibles.