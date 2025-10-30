De nouvelles données suggèrent qu’Android est devenu un environnement plus sûr qu’iOS et l’iPhone pour gérer ses appels et ses messages. Grâce à des protections basées sur l’intelligence artificielle intégrées, les utilisateurs d’Android signalent moins d’arnaques par SMS et font davantage confiance à la sécurité de leur téléphone.

Android plus fort qu’iOS pour éviter les arnaques

Une récente étude menée par Google et YouGov aux États-Unis, en Inde et au Brésil révèle que les utilisateurs d’Android sont 58 % plus susceptibles que ceux avec un iPhone de n’avoir reçu aucun SMS frauduleux au cours de la semaine passée. L’écart est encore plus marqué pour les possesseurs d’un Google Pixel qui sont 96 % plus nombreux à déclarer une absence totale de ces messages. À l’inverse, les utilisateurs d’iPhone sont 65 % plus enclins à subir au moins trois tentatives d’arnaque par semaine selon l’étude. Cette différence se reflète dans la perception de l’efficacité : les utilisateurs d’Android sont 20 % plus nombreux à qualifier leurs protections de « très efficaces » ou « extrêmement efficaces ».

Ces conclusions ne proviennent pas uniquement de Google, qui développe Android et qui pourrait naturellement avantager son systèmes d’exploitation mobile. Des recherches indépendantes confirment cette tendance. Une étude de Counterpoint Research a montré que les appareils Android disposent de protections basées sur l’intelligence artificielle sur neuf couches de sécurité distinctes, contre seulement deux pour les iPhone.

Dans la même veine, le Leviathan Security Group a classé le Pixel 10 Pro comme l’appareil offrant la meilleure protection par défaut contre les arnaques, le plaçant devant d’autres modèles Android haut de gamme et loin devant l’iPhone 17 Pro.

Une défense proactive et multicouche pour Android

Ce leadership technique s’explique par la manière dont Android intercepte les menaces de manière proactive, bien souvent avant même qu’elles n’atteignent l’utilisateur. Contrairement à une simple détection initiale, l’IA de Google Messages peut identifier et signaler un message suspect en plein milieu d’une conversation. L’écosystème de protection s’étend sur plusieurs fronts :