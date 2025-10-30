Android fait mieux que l’iPhone contre les appels et SMS frauduleux
De nouvelles données suggèrent qu’Android est devenu un environnement plus sûr qu’iOS et l’iPhone pour gérer ses appels et ses messages. Grâce à des protections basées sur l’intelligence artificielle intégrées, les utilisateurs d’Android signalent moins d’arnaques par SMS et font davantage confiance à la sécurité de leur téléphone.
Android plus fort qu’iOS pour éviter les arnaques
Une récente étude menée par Google et YouGov aux États-Unis, en Inde et au Brésil révèle que les utilisateurs d’Android sont 58 % plus susceptibles que ceux avec un iPhone de n’avoir reçu aucun SMS frauduleux au cours de la semaine passée. L’écart est encore plus marqué pour les possesseurs d’un Google Pixel qui sont 96 % plus nombreux à déclarer une absence totale de ces messages. À l’inverse, les utilisateurs d’iPhone sont 65 % plus enclins à subir au moins trois tentatives d’arnaque par semaine selon l’étude. Cette différence se reflète dans la perception de l’efficacité : les utilisateurs d’Android sont 20 % plus nombreux à qualifier leurs protections de « très efficaces » ou « extrêmement efficaces ».
Ces conclusions ne proviennent pas uniquement de Google, qui développe Android et qui pourrait naturellement avantager son systèmes d’exploitation mobile. Des recherches indépendantes confirment cette tendance. Une étude de Counterpoint Research a montré que les appareils Android disposent de protections basées sur l’intelligence artificielle sur neuf couches de sécurité distinctes, contre seulement deux pour les iPhone.
Dans la même veine, le Leviathan Security Group a classé le Pixel 10 Pro comme l’appareil offrant la meilleure protection par défaut contre les arnaques, le plaçant devant d’autres modèles Android haut de gamme et loin devant l’iPhone 17 Pro.
Une défense proactive et multicouche pour Android
Ce leadership technique s’explique par la manière dont Android intercepte les menaces de manière proactive, bien souvent avant même qu’elles n’atteignent l’utilisateur. Contrairement à une simple détection initiale, l’IA de Google Messages peut identifier et signaler un message suspect en plein milieu d’une conversation. L’écosystème de protection s’étend sur plusieurs fronts :
- Appels : l’application Téléphone de Google filtre automatiquement les numéros inconnus et peut même émettre un avertissement en direct si un interlocuteur suspect commence à demander des informations personnelles ou financières. Ce traitement s’effectue entièrement sur l’appareil, garantissant la confidentialité des conversations.
- E-mails : Gmail bloque déjà 99,9 % du spam et des tentatives de phishing selon Google, et l’intégration de nouveaux grands modèles de langage (LLM) a encore amélioré ce filtrage de l’ordre de 20 %.
- Navigation et applications : la fonction de navigation sécurisée sur Chrome prévient les accès à des sites dangereux. Si un escroc tente malgré tout de faire installer à l’utilisateur une application malveillante, le Play Protect sur Android analyse des milliards d’applications chaque jour, y compris celles déjà installées, pour neutraliser les menaces.
Wouais, je n’y crois même pas. Vu le nombre d’appels que je reçois sur mon téléphone de secours Android dont le numéro est en plus sur liste rouge.