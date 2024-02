Les iPhone n’attirent pas que les fans d’Apple, c’est aussi l’occasion d’accueillir des utilisateurs qui avaient jusqu’à présent un smartphone Android. Mais il s’avère que 2023 fut une moins bonne que 2022 à ce niveau.

L’iPhone attire certains utilisateurs d’Android

Le cabinet CIRP a étudié le marché et révèle que 13% des nouveaux acheteurs d’iPhone aux États-Unis en 2023 avaient auparavant un smartphone Android. La part était de 15% en 2022, soit deux points de plus. Il s’agissait d’un record en l’espace de cinq ans. De son côté, 2023 a été une meilleure année que 2020 et 2021, où la part était de 11% dans les deux cas. En 2019, on était à 13%.

CIRP indique :

Au cours des premières phases de croissance du marché de l’iPhone, Apple a cherché à attirer les utilisateurs d’Android en leur proposant des programmes conçus pour faciliter le transfert de photos et d’autres données. Depuis lors, Apple s’est appuyé davantage sur le « jardin fermé » souvent évoqué, en établissant des barrières qui empêchent les utilisateurs d’Android de communiquer de manière transparente avec les propriétaires d’iPhone, et en encourageant indirectement les propriétaires d’Android à passer à l’autre système. Comme nous l’avons vu précédemment, les régulateurs européens ont contribué à lever cet obstacle, tandis que le nombre toujours faible de personnes ayant opté pour Android a rendu cet obstacle moins pertinent.

Il sera donc intéressant de voir quelle sera la part en 2024. Les iPhone 16 vont-ils attirer les utilisateurs d’Android ? L’un des arguments mis en avant cette année sera l’intelligence artificielle avec iOS 18. De plus, iOS 17.4 va proposer les App Store tiers, les navigateurs Internet avec des moteurs de rendu différents et plus encore dans l’Union européen. Ces éléments pourraient éventuellement attirer du monde. Il est toutefois bon de noter que l’étude du jour se focalise sur les États-Unis.