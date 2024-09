Si l’on en croit le magazine Fortune, Le candidat républicain à la présidence Donald Trump aurait récemment appelé Apple à aider le FBI à déverrouiller les iPhones et à accéder aux « applications étrangères » appartenant à des individus accusés de comploter pour l’assassiner. Cette demande fait suite à un différend de longue date entre Apple et le FBI concernant l’absence de portes dérobées dans iOS, qu’Apple rejette en raison des risques potentiels de sécurité pour tous les utilisateurs. Concernant la tentative d’assassinat de Trump, le FBI ne parvient toujours pas à accéder à trois applications contenues dans l’iPhone de Thomas Matthew Crooks (l’individu qui a récemment tenté d’assassiner Trump il y a quelques semaines). Bien que l’iPhone lui-même ait pu être déverrouillé, ces applications stockent des données sur des serveurs externes basés à l’étranger et auxquels Apple n’a évidemment pas directement accès.

Trump a également mentionné que Ryan Wesley Routh, un autre suspect, possédait six téléphones portables que le FBI n’a pas réussi à déverrouiller, exhortant une fois encore Apple à aider les autorités à contourner ces mesures de sécurité. Le requête de Trump est d’autant plus pressante que le candidat républicain aurait été informé par les services de renseignement américains d’un possible complot d’assassinat venant d’Iran, bien qu’aucun lien direct entre l’Iran et ces incidents n’ait été rendu public jusqu’à maintenant.Toujours dans la mesure, Trump n’a pas hésité à aller plus loin qu’une simple demande de déverrouillage : « Si j’étais président » fulmine Trump » j’informerais le pays menaçant, en l’occurrence l’Iran, que si vous faites quoi que ce soit pour nuire à cette personne, nous allons réduire en miettes vos plus grandes villes et le pays lui-même. «

Pour rappel, les iPhone sont protégés par un système de chiffrement « de bout en bout » (end to end), ce qui signifie qu’Apple n’a aucun moyen de déverrouiller les iPhone. Il faut en passer par des technologies de forçage de ces protections, comme celles fournies par la société israélienne Cellebrite.