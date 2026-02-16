Bêta 1 pour iOS 26.4, macOS 26.4, watchOS 26.4, tvOS 26.4 et visionOS 26.4
Apple vient de proposer au téléchargement la bêta 1 (build 23E5207q) d’iOS 26.4 sur iPhone et d’iPadOS 26.4 sur iPad. Elle concerne pour l’instant les développeurs et arrive moins d’une semaine après la sortie de la version finale d’iOS 26.3.
Bêta 1 pour iOS 26.4 et les autres mises à jour
Les rumeurs ont insisté sur le fait qu’iOS 26.4 serait la version apportant le tout nouveau Siri IA se basant sur Google Gemini. Apple ne dit rien à ce sujet pour l’instant, il faudra l’installer pour vérifier. Il est toutefois bon de noter qu’une récente fuite a révélé qu’Apple rencontre de sérieux problèmes au niveau du développement pour le nouvel assistant, à tel point que certaines fonctionnalités pourraient être reportées à iOS 26.5 ou même iOS 27.
Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement de la première bêta d’iOS 26.4 puis procéder à son installation.
Dans le même temps, Apple propose la bêta 1 pour macOS 26.4 (build 25E5207k) sur Mac, watchOS 26.4 (build 23T5209m) sur Apple Watch, tvOS 26.4 (build 23L5208m) sur Apple TV et visionOS 26.4 (build 23O5209m) sur Apple Vision Pro. Là aussi, c’est d’abord disponible pour les développeurs. La bêta publique équivalente ne va pas tarder.
Installation en cours je vous tiens au courant !
20 go sur iPhone 17 pro
Pas de nouveau Siri
Serieux :0
Malheureusement ouais… Pour l’instant les nouveautés que j’ai vu : dans l’app musique, quand tu ouvres un album l’arrière plan prend la couleur de l’album. Dans l’app store, redesign de la page mon profil, la ou il y a les maj
Merci .. Dégouté. Je sais qu’il y aura des choses reportées mais quand même … Quand je vois Google avec son Pixel et Gemini full intégré ou même Samsung .. bon après ce n’est que la bêta 1
Installé et terminé à l’instant. Quand je vais dans Apple Intelligence > ChatGPT, je ne peux pas encore cliquer car cela télécharge des ressources… peut etre un espoir ?
Apple Intelligence telecharge des ressources chez toi ?
Moi je suis repassé au vieux Siri
De même ..
C’était quand même promis il y a très longtemps quand j’ai acheté mon iPhone 16pro avec iOS 18.
Oui de même pour moi il télécharge et chat gpt et grisé. Je sais pas combien de temps cela vas mettre
Moi je suis à 100% mais cela mouline encore et toujours grisé. Comme on a perdu le nouveau Siri les espoirs restent faibles
Gurman s’est bien planté.
Il faut attendre la fin du téléchargement pour voir ce que cela donne
Du coup vous avez le nouveau SIRI ? Je suis curieux de vos retour !!! Merci ( j’ai un 17P si jamais ) si un de vous là ( et au vue d’un commentaire c’est le cas ) je voudrais vos avis sur la question et les retours ! Bon à vous, bonne soirée !🌆
Mise à jour pourri. On est repassé sur l’ancien Siri 😞