Apple vient de proposer au téléchargement la bêta 1 (build 23E5207q) d’iOS 26.4 sur iPhone et d’iPadOS 26.4 sur iPad. Elle concerne pour l’instant les développeurs et arrive moins d’une semaine après la sortie de la version finale d’iOS 26.3.

Bêta 1 pour iOS 26.4 et les autres mises à jour

Les rumeurs ont insisté sur le fait qu’iOS 26.4 serait la version apportant le tout nouveau Siri IA se basant sur Google Gemini. Apple ne dit rien à ce sujet pour l’instant, il faudra l’installer pour vérifier. Il est toutefois bon de noter qu’une récente fuite a révélé qu’Apple rencontre de sérieux problèmes au niveau du développement pour le nouvel assistant, à tel point que certaines fonctionnalités pourraient être reportées à iOS 26.5 ou même iOS 27.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement de la première bêta d’iOS 26.4 puis procéder à son installation.

Dans le même temps, Apple propose la bêta 1 pour macOS 26.4 (build 25E5207k) sur Mac, watchOS 26.4 (build 23T5209m) sur Apple Watch, tvOS 26.4 (build 23L5208m) sur Apple TV et visionOS 26.4 (build 23O5209m) sur Apple Vision Pro. Là aussi, c’est d’abord disponible pour les développeurs. La bêta publique équivalente ne va pas tarder.