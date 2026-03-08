Le prochain iMac qui sortira en 2026 bénéficiera d’une nouvelle sélection de coloris, selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg. Ce serait le premier vrai renouveau visuel depuis le lancement du design actuel qui a vu le jour en 2021, soit cinq ans après une formule visuelle qui n’a été que légèrement retouchée depuis.

De nouvelles couleurs pour l’iMac 2026

Ce design repose sur un principe distinctif : la face arrière de l’aluminium et le pied de l’iMac affichent une version vive et saturée de la couleur choisie, rendant la machine visuellement frappante vue de dos. La partie inférieure sous l’écran adopte quant à elle un aspect pastel plus discret de cette même couleur, pensé pour ne pas distraire durant l’utilisation. Le cadre de l’écran, lui, reste blanc sur tous les modèles.

L’iMac M1 de 2021 était disponible en sept teintes : vert, jaune, orange, rose, mauve, bleu et argent. Ces couleurs sont restées strictement identiques avec le passage à l’iMac M3 en 2023, sans aucune modification. Apple a opéré un premier ajustement subtil en 2024 : la palette est restée la même, mais les tonalités ont évolué avec un bleu plus saturé, un vert plus lumineux, un rose plus vif, un jaune plus chaud, un orange plus riche et un violet plus sombre.

La question qui reste entière est de savoir si Apple proposera des couleurs entièrement inédites pour 2026 ou procédera une nouvelle fois à un ajustement des teintes existantes. Sur le plan technique, une mise à jour vers la puce M5, déjà présente dans plusieurs machines dont le nouveau MacBook Air, constituerait une évolution logique. Le nouvel iMac est attendu après la sortie des nouveaux Mac Studio, prévus autour du milieu de l’année.