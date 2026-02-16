Apple annonce tester le chiffrement de bout en bout (E2EE) pour les messages RCS avec la bêta d’iOS 26.4 et de macOS Tahoe 26.4, renforçant ainsi la sécurité entre les iPhone et smartphone Android. Cette évolution nécessite la migration vers le profil universel RCS 3.0, développé par la GSM Association (GSMA) avec la contribution d’Apple.

La RCS chiffré en test avec iOS 26.4

iMessage protège les conversations entre iPhone depuis ses débuts grâce au chiffrement de bout en bout. Les messages RCS entre les smartphones Android bénéficient également de cette protection. Mais les échanges entre iOS et Android restent vulnérables. Apple corrige désormais ce problème avec la phase de test.

Les messages RCS chiffrés afficheront une icône de cadenas dans l’interface de conversation. Par souci de cohérence, iMessage intégrera également ce pictogramme dans iOS 26.4. Le chiffrement RCS sera activé par défaut, avec un interrupteur accessible dans la section Messages des réglages.

Le passage au E2EE exige que chaque opérateur ajoute le support technique nécessaire. Aussi, Apple précise tester actuellement le chiffrement RCS avec iOS 26.4, mais la fonctionnalité complète n’arrivera pas avant une mise à jour ultérieure d’iOS 26 (il n’est pas encore précisé laquelle). Le déploiement généralisé pour tous les utilisateurs d’iPhone et d’Android devrait donc avoir lieu dans quelques mois.

Par ailleurs, la mise à jour vers le profil RCS Universal Profile 3.0 permettra d’autres fonctionnalités attendues lors de conversations inter-plateformes : l’édition de messages, leur suppression et la réponse à des messages spécifiques. Apple utilise actuellement le RCS Universal Profile 2.4.