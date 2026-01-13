Apple intègre des références au chiffrement de bout en bout pour les messages RCS dans la deuxième bêta d’iOS 26.3, ciblant spécifiquement les opérateurs français pour une raison surprenante. Cette initiative technique concrétise l’annonce faite en mars dernier de s’aligner sur les standards de sécurité définis par la GSM Association (GSMA).

Le chiffrement de bout en bout pour le RCS arrive sur iPhone

L’utilisateur Tiino-X83 sur X (ex-Twitter) a identifié des modifications dans les réglages opérateurs de la bêta 2 d’iOS 26.3. Ces lignes de code mettent en place une capacité d’activation ou de désactivation du chiffrement de bout en bout (E2EE) pour le RCS. Fait notable, cette configuration apparaît exclusivement chez les quatre opérateurs majeurs en France : Bouygues Telecom, Orange, SFR et Free Mobile.

Par contre, c’est très bizarre, seuls les quatre principaux opérateurs français (Bouygues, Orange, SFR et Free) ont cette ligne de code ! Aucun autre opérateur, quel que soit le pays que j’ai regardé, n’a cette ligne de code 🧐 Poke @aaronp613 — Tiino-X83 (@TiinoX83) January 12, 2026

Aucun autre opérateur international vérifié ne dispose actuellement de ce paramétrage. Cette particularité laisse supposer qu’Apple a sélectionné la France comme zone de test initiale, bien que d’autres pays puissent s’ajouter dans les futures bêtas ou lors de la sortie finale. Pour l’heure, la fonctionnalité reste désactivée au sein des fichiers de configuration de ces opérateurs, Apple conservant la main pour l’activer dès qu’elle jugera le système opérationnel.

Les normes du GSMA imposent une transparence totale

Le réglage découvert semble agir comme un interrupteur de conformité vis-à-vis des exigences du GSMA. La documentation officielle stipule que les clients RCS doivent activer le chiffrement de bout en bout par défaut, sauf en cas d’interdiction par les réglementations locales. Le fournisseur du service a l’obligation d’appliquer ce chiffrement à l’ensemble des utilisateurs d’un marché donné, sans possibilité de segmenter ou d’exclure des personnes spécifiques.

Si la sécurité du chiffrement est désactivée, l’interface doit impérativement notifier l’utilisateur que ses échanges ne sont pas protégés dans sa zone géographique. À l’inverse, lorsque le chiffrement est actif, le statut de sécurité doit rester visible. Le standard précise également que tout contenu généré par l’utilisateur doit être chiffré de bout en bout, à l’exception notable de l’indicateur de saisie « est en train d’écrire ».

La présence concrète de ce code suggère une arrivée imminente du RCS avec le chiffrement de bout en bout sur iPhone. Toutefois, il n’est pas garanti que la fonctionnalité soit déployée dès la version fianle d’iOS 26.3, Apple pouvant simplement préparer le terrain pour une mise à jour ultérieure.