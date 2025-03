Annoncé comme le successeur du SMS, le RCS (« Rich Communication Services ») est un protocole développé par la GSM Association dont l’objectif est de fournir un cadre standardisé pour un ensemble de services très diversifiés (appels vidéo, VoIP, messagerie audio, Messagerie, chat en groupe, etc.), le tout via la 4G/5G ou le Wi-Fi. Apple est sur le coup, et a confirmé au site 9to5Mac que le RCS intégré à l’écosystème Apple intègrerait le chiffrement de bout en bout : « Le chiffrement de bout en bout est une technologie puissante de confidentialité et de sécurité qu’iMessage prend en charge depuis le début. Nous sommes heureux d’avoir contribué à un effort intersectoriel visant à intégrer le chiffrement de bout en bout au profil universel RCS publié par la GSMA. Nous ajouterons la prise en charge des messages RCS chiffrés de bout en bout dans iOS, iPadOS, macOS et watchOS lors de futures mises à jour logicielles. »

Au vu des différents retards pris par Apple sur un certain nombre d’annonces (coucou Apple Intelligence et Siri remanié), il ne faudra sans doute pas être trop pressé de bénéficier du RCS avec chiffrement sur son iPhone.