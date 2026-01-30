L’Electronic Frontier Foundation (EFF) a lancé une nouvelle campagne baptisée « Encrypt It Already » visant à pousser les grandes entreprises technologiques, dont Apple, Google et Meta, à renforcer la protection des données personnelles grâce au chiffrement de bout en bout. L’ONG estime que, malgré des progrès notables, les plateformes majeures n’exploitent pas encore pleinement le potentiel de cette technologie clé pour la confidentialité numérique.

Apple saluée, mais jugée encore trop prudente

Apple propose déjà un chiffrement de bout en bout pour plusieurs catégories de données iCloud et permet aux utilisateurs d’activer l’option Advanced Data Protection afin d’étendre cette protection aux sauvegardes, notes, photos ou mémos vocaux. Mais pour l’EFF, ces avancées restent encore insuffisantes. L’organisation demande notamment à Apple d’accélérer sur le chiffrement des messages RCS, une promesse déjà faite l’an dernier mais sans calendrier précis.

La fondation rappelle que « les entreprises doivent livrer ce qu’elles annoncent lorsqu’il s’agit de sécurité et de respect de la vie privée ». Elle souligne également qu’Apple prépare le terrain pour cette évolution dans certaines versions bêta récentes d’iOS, laissant entrevoir une prise en charge future du chiffrement RCS par les opérateurs.

Vers plus de contrôle pour les utilisateurs et l’IA

L’EFF ne s’arrête pas aux messages et appelle aussi Apple ainsi que Google à proposer des autorisations par application pour leurs outils d’intelligence artificielle, afin que les utilisateurs puissent, s’ils le souhaitent, désactiver Apple Intelligence ou Gemini dans certains contextes. « Les gens doivent garder la maîtrise de leurs données, y compris lorsqu’elles sont utilisées par des systèmes d’IA », insiste l’organisation.

Autre point clé : la transparence. L’EFF encourage les entreprises à publier des articles détaillant leurs choix techniques, à diffuser de la documentation claire et à adopter les meilleures pratiques en matière de minimisation des données. « Le chiffrement de bout en bout n’est pas seulement une fonctionnalité, c’est un engagement envers la confiance des utilisateurs », affirme la fondation.

Cette campagne intervient alors que les attentes en matière de confidentialité ne cessent de croître, poussées par l’essor de l’IA générative et des services de cloud. Souvent positionnée comme un défenseur de la vie privée, Apple se retrouve ainsi sous pression pour transformer ses belles promesses en véritables standards.