Apple a vraiment envie que vous installiez iOS 26, à tel point que le fabricant ne propose plus iOS 18 (iOS 18.7.3 en particulier) aux utilisateurs qui ont un iPhone ou iPad compatible. Cela a un impact sur la sécurité des appareils.

Apple veut que vous installiez iOS 26 pour la sécurité

Si vous avez un iPhone 11 ou un modèle plus récent, Apple vous propose iOS 26.2 au téléchargement et non iOS 18.7.3 en option, alors que cette mise à jour existe. Il y a quelques jours, nous rapportions une méthode qui permettait d’installer iOS 18.7.3. Cela impliquait de passer par le programme de bêta. Nous indiquions également qu’Apple allait probablement couper ce système. Et c’est désormais chose faite : il n’est plus possible d’installer iOS 18.7.3 avec cette méthode.

Il faut savoir que ce n’est pas la première fois qu’Apple impose la dernière version en date de son système d’exploitation mobile. 2021 fut la première année où Apple a proposé deux mises à jour côte à côte, à savoir iOS 14 et iOS 15. Il était alors possible de rester sur iOS 14 pour ceux qui le souhaitaient.

Mais ce choix ne fut que temporaire. En effet, Apple a cessé de proposer les mises à jour d’iOS 14 lorsqu’iOS 15.2 a vu le jour en janvier 2022. Ce fut un procédé similaire avec la transition d’iOS 16 vers iOS 17 et d’iOS 17 vers iOS 18. Voilà que l’histoire se répète cette année avec iOS 18 et iOS 26.

L’interface Liquid Glass d’iOS 26 peut être un repoussoir

Ainsi, si vous avez pu installer iOS 18.7.3, tout va bien pour vous. Mais si vous avez une version antérieure et souhaitez faire une mise à jour, vous n’aurez pas accès à iOS 18.7.3. Apple vous proposera seulement iOS 26 (iOS 26.3 en l’occurrence) et rien d’autre.

Il faut savoir qu’iOS 18.7.3 n’apporte aucune nouveauté par rapport à la version précédente, mais vient boucher 21 failles de sécurité, dont deux qui ont déjà été exploitées par des hackers. Cela implique l’exécution de code arbitraire.

En temps normal, passer sur la dernière mise à jour d’iOS ne devrait pas poser de problème. Mais il y a un élément important à prendre en compte cette année : la nouvelle interface Liquid Glass. Plusieurs personnes ne l’apprécient pas, d’où leur envie de rester sur iOS 18. Le problème de ces personnes est que les futures mises à jour seront pour iOS 26 avec des nouveautés et des correctifs de sécurité. Donc si elles veulent avoir un iPhone avec les derniers correctifs en date, il faudra passer sur iOS 26… et donc avoir l’interface Liquid Glass.

Bien évidemment, Apple sait très exactement ce qu’il fait. Son objectif est que la plupart des utilisateurs soient sur la dernière mise à jour en date. Mais cette méthode ne plaît pas à tout le monde, c’est certain.