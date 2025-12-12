Apple propose aujourd’hui au téléchargement la mise à jour iOS 18.7.3 (build 22H6217) sur iPhone et iPadOS 18.7.3 sur iPad. Cette version arrive en même qu’iOS 26.2 et iPadOS 26.2.

iOS 18.7.3, macOS 14.8.3 et macOS 15.7.3 bouchent des failles de sécurité

iOS 18.7.3 est une mise à jour qui n’apporte pas nouveautés, mais vient boucher des failles de sécurité. Elle concerne les appareils qui ne sont pas éligibles à iOS 26. On retrouve la mise à jour sur les iPhone XS, iPhone XS Max et iPhone XR, ainsi que sur l’iPad 7.

iOS 18.7.3 bouche 21 failles de sécurité, dont deux qui ont déjà été exploitées par des hackers. C’est la même chose du côté d’iOS 26.2.

La première faille de sécurité déjà exploitée par des hackers a pour référence CVE-2025-43529 et a été signalée à Apple par Google Threat Analysis Group. Le traitement de contenu Web malveillant peut entraîner l’exécution de code arbitraire. Apple dit que cette vulnérabilité peut être exploitée dans le cadre d’une attaque extrêmement sophistiquée visant des personnes spécifiques sur des versions antérieures à iOS 26. Pour corriger le tir, un problème d’utilisation après libération a été résolu grâce à une gestion améliorée de la mémoire.

La seconde faille est numérotée CVE-2025-14174, découverte par Apple et Google Threat Analysis Group. Ici, Apple dit que le traitement de contenu Web malveillant peut entraîner une corruption de la mémoire. Afin d’y mettre un terme, un problème de corruption de la mémoire a été résolu grâce à une validation améliorée.

Du côté du Mac, on retrouve macOS Sonoma 14.8.3 et macOS Sequoia 15.7.3, là encore pour les Mac qui ne peuvent pas mettre à jour vers macOS Tahoe et notamment macOS 26.2. macOS Sonoma 14.8.3 vient boucher 22 vulnérabilités. Pour ce qui est de macOS Sequoia 15.7.3, ce sont 27 failles de sécurité qui sont bouchées.