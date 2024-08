Après iOS 17.6.1 sur iPhone et iPad et macOS 14.6.1 sur Mac, Apple propose au téléchargement iOS 16.7.10 (build 20H350) et macOS 13.6.9 (build 22G830). Cela concerne les iPhone, iPad et Mac qui ne sont pas éligibles à iOS 17 ou macOS Sonoma.

Que nous réservent iOS 16.7.10 et macOS 13.6.9 ? Et bien pas grand-chose à vrai dire. Apple ne rentre pas dans les détails et se charge de parler de correctifs divers. Il n’y a même pas de correctifs pour boucher des failles de sécurité, c’est dire. Apple profite généralement de ce type de mises à jour mineures pour renforcer la sécurité. Mais ce n’est pas le cas cette fois-ci.

Pour information, c’est la première fois qu’Apple propose une mise à jour X.X.10 en… 13 ans. En effet, la précédente était iOS 4.2.10 et elle avait vu le jour en juillet 2011.

Pour mettre à jour vers iOS 16.7.10, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. C’est disponible pour les iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad 5 et iPad Pro (9,7 et 12,9 pouces) de 1ère génération.

Pour mettre à jour votre Mac, rendez-vous dans Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels. Vous verrez ainsi apparaître macOS 13.6.9 et pourrez lancer son téléchargement. Il est conseillé d’installer les nouvelles versions pour profiter des derniers correctifs en date.